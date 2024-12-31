17 yaşındaki Melih Bakır'ın 8 farklı projesi, Faydalı Model tescili aldı

AA & Ensonhaber

Murat Kantarcı Bilim Sanat Merkezi’nin (BİLSEM) yetenekli öğrencisi, 17 yaşındaki Melih Bakır, henüz ilkokul yıllarından itibaren bilim ve teknolojiye olan ilgisiyle dikkat çekiyor. Bugüne kadar geliştirdiği 15 projeden, “Paraşüt Özellikli Emniyet Kemeri,” “Yüzeyini Kendi Temizleyebilen Masa,” “Akıllı Sandalye Sistemi,” “Güneş Enerjisiyle Çalışan Akıllı Perdeli Cam Sistemi,” “Hareketten Enerji Üreten Giyilebilir Robot Bacak,” “Karayolu Mikroplastik Toplama Cihazı,” “Sağlık Alanında Soğuk Zincir Taşıma Çantası” ve “Hasta Pozisyonlandırıcı Akıllı Hasta Yatağı” gibi projeleri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından faydalı model olarak tescillendi.

BİLİME ADANMIŞ BİR GENÇLİK

Kodlama ve yazılıma özel bir ilgi duyan Bakır, özellikle Kovid-19 sürecinde bu alandaki yetkinliğini artırdığını ifade ediyor. TÜBİTAK ve TEKNOFEST gibi platformlara hazırladığı projelerle sürekli kendini geliştirdiğini belirten genç mucit, projelerinin fikri mülkiyet haklarını koruma yolculuğuna, hocası Tuğba Karaoğlu’nun yönlendirmesiyle başlamış. Şu an 15 faydalı model başvurusundan 8’inin tescillendiğini belirten Bakır, bu alanda çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERLE HAYATA DOKUNAN PROJELER

Bakır’ın projeleri, günlük yaşamın ihtiyaçlarına inovatif çözümler sunmayı hedefliyor. Örneğin, yatalak ve yoğun bakım hastaları için tasarladığı “Akıllı Hasta Yatağı” projesi, hastaların dış müdahaleye gerek kalmadan pozisyon değiştirmesini sağlayarak yatak yaralarını önlemeyi amaçlıyor. Bakır bu projeyle ilgili, “Uzun süre hareketsiz kalan hastaların yaşadığı deri problemlerine çözüm sunan, otomatik pozisyonlandırma özelliğine sahip bir yatak geliştirdik” diyor.

Kovid-19 sürecinde evde geçirilen uzun saatler ise Bakır’a “Güneş Enerjisiyle Çalışan Akıllı Perdeli Cam Sistemi” fikrini kazandırmış. Bu sistem, çift cam arasına yerleştirilen mekanizmayla güneş ışığını algılayarak belirli bir yoğunluğun üzerindeyken otomatik perde moduna geçiyor ve evdeki eşyaların solmasını önlüyor.

DESTEK VE YATIRIM ARAYIŞI

Projelerini hayata geçirebilmek için prototip üretim sürecine odaklanan Bakır, çeşitli şirketlerle görüşmeler yapıyor. Özellikle yatak projesi için ABD’de bir hastane yatağı üreticisiyle irtibat kurduğunu söyleyen Bakır, şu ifadeleri kullandı:

Firma bizden prototip istedi. Ancak bunun için yatırıma ihtiyacımız var. Gelen desteklerle projelerimi prototip aşamasına taşıyıp hem Türkiye’de hem de dünyada yaygın olarak kullanılmasını hedefliyorum.

GENÇLERE İLHAM VEREN SEMİNERLER

Patent ve sınai mülkiyet hakları konusundaki deneyimlerini paylaşmayı da görev edinen Bakır, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle öğretmenlere ve öğrencilere yönelik seminerler düzenliyor. Türkiye çapında hem çevrimiçi hem yüz yüze gerçekleştirdiği sunumlarla İstanbul, Ardahan, Kahramanmaraş ve Adıyaman gibi şehirlerde bilim meraklılarıyla buluşuyor.

TUSAŞ HAYALİYLE GELECEĞE BAKIŞ

Bu yıl üniversite sınavına girmeye hazırlanan Melih Bakır, elektrik-elektronik mühendisliği okumayı hedefliyor. Hayalini ise şu sözlerle dile getiriyor:

İki yıl önce TUSAŞ’ı ziyaret ettiğimde oradaki projelerden ve atmosferden çok etkilendim. O günden beri TUSAŞ’ta çalışmak en büyük hayalim. İyi bir üniversite eğitiminin ardından mühendis olarak TUSAŞ ailesine katılmayı istiyorum.

Melih Bakır, yalnızca projeleriyle değil, bilime olan tutkusu ve topluma ilham veren çalışmalarıyla geleceğin umut veren gençlerinden biri olarak dikkat çekiyor.