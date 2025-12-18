7500 mAh bataryalı Honor Magic 8 Lite, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Honor, orta-üst segmentteki yeni kozu Magic 8 Lite modelini Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturdu.

Geçtiğimiz hafta tanıtılan cihaz, iddialı özellikleri ve dayanıklı yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

HONOR MAGIC 8 LITE TÜRKİYE FİYATI

16 Aralık'ta gerçekleşen lansmanla birlikte raflardaki yerini alan telefon, 8 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneğiyle 27 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

31 Mart tarihine kadar cihazı satın alan kullanıcılara, toplam 8 bin TL değerinde ekran ve arka kapak koruma paketi hediye ediliyor.

DAYANIKLILIK REKORU KIRDI

Cihazın en dikkat çekici özelliği, 6 bin 133 metre yükseklikten hasarsız şekilde düşerek kazandığı Guinness Dünya Rekoru oldu.

Bu üstün dayanıklılık performansı, 6 katmanlı özel yapı ve geliştirilmiş Ultra Bounce Anti-Drop 3.0 teknolojisi sayesinde sağlanıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gücünü Snapdragon 6 Gen 4 işlemciden alan modelde, 7500 mAh kapasiteli devasa bir batarya ve 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran bulunuyor.

Orman Yeşili, Kızıl Kahve ve Gece Siyahı renkleriyle gelen telefon, 108 MP ana kamera ve Android 15 tabanlı MagicOS 9 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor.