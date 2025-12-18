WhatsApp'taki mavi daire (Meta AI) nasıl kapatılır? Silinmesini istiyorsanız...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

WhatsApp'a entegre edilen Meta AI, sohbet içinde hızlı yapay zeka erişimi sağlasa da bazı kullanıcılar için ekranda sürekli görünen mavi daire dikkat dağıtıcı olabiliyor.

Aslında bu simgeye dokunarak Meta AI ile sohbet başlatabilir, sorular sorabilir veya görsel oluşturma gibi gelişmiş yapay zekâ özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

Fakat; özellikle daha sade bir kullanıcı deneyimi tercih edenler, bu simgeyi gizleme veya devre dışı bırakma yollarını araştırıyor.

Meta'nın sunduğu ayarlar sayesinde bu özellikten çıkmak veya sınırlamak mümkün.

İşte, ekrandan o mavi daireyi kaldırmanın yolları...

WHATSAPP META AI KAPATMA YÖNTEMİ

1. WhatsApp Ayarlarına Girin

WhatsApp’ı açın.

Sağ üst köşedeki üç nokta menüsüne dokunun ve Ayarlar / Settings seçeneğini seçin.

2. Meta AI veya “Yapay Zekâ” Ayarlarını Açın

Ayarlar menüsünde Meta AI, Yapay Zekâ ya da Chat Assistant bölümünü bulun.

Bu bölüm altında Meta AI ile ilgili ayarlar yer alır.

3. “Göster / Gizle” Seçeneğini Kapatın

Meta AI simgesini göster veya benzer isimli bir anahtarı bulun.

Anahtarı kapalı konuma getirdiğinizde mavi daire WhatsApp ana ekranından kaybolur.