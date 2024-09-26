18 gün pil ömrü sunan Redmi Watch 5 Lite tanıtıldı Xiaomi, Redmi Watch 5 akıllı saat serisinin yeni üyesi Redmi Watch 5 Lite modelini duyurdu.

Haber Merkezi

Xiaomi, akıllı saat pazarındaki yerini daha da güçlendirmek için uygun fiyatlı Redmi Watch 5 Lite modelini tanıttı.

Bu yeni akıllı saat, sunduğu özelliklerle bütçe dostu bir seçenek arayan kullanıcıları hedefliyor.

18 güne kadar uzanan pil ömrüyle öne çıkan bu saat, uzun süre şarj derdi yaşamak istemeyen kullanıcılar için ideal bir seçenek olabilir.

REDMI WATCH 5 LITE NELER SUNUYOR

Redmi Watch 5 Lite, ön yüzünde 1.96 inçlik AMOLED ekrana sahip. Bu ekran 502x410 piksel çözünürlük, 600 nit parlaklık sunuyor.

200'den fazla saat yüzü sunan akıllı saat, 470 mAh pil kapasitesi ile tipik kullanımda 18 güne kadar kullanım sunuyor. Yoğun kullanımda ise saatin şarj ömrü 12 güne düşebiliyor.

Redmi Watch 5 Lite, kalp atış hızı sensörü ve 50'den fazla iç ve dış mekan spor modu gibi özelliklere de sahip.

Ayrıca saat, 5 ATM su geçirmezliğe sahip olduğundan yüzme performansını da takip edebiliyor.

Android 6 veya iOS 12 ve üzeri sistemlerle uyumlu olan akıllı saat, kutusundan HyperOS işletim sistemi ile çıkıyor.

Saatin üzerinde Bluetooth aramalar için bir hoparlör ve iki mikrofon da yer alıyor.

REDMI WATCH 5 LITE FİYATI

Redmi Watch 5 Lite, 26 Eylül'den itibaren 40 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Saatin ülkemize ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.