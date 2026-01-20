iPhone 18 serisinde bir ilk: 5G uydu bağlantısı sunan ilk telefon olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknoloji dünyasında dolaşan son söylentilere göre Apple, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde iletişim altyapısını kökten değiştirecek bir adım atmaya hazırlanıyor.

Yeux1122 blogunda yer alan iddialar, şirketin yeni amiral gemisi cihazlarında "Uydu üzerinden 5G" desteği sunarak mevcut teknolojilerin sınırlarını zorlayacağını işaret ediyor.

ACİL DURUM SOS ÖZELLİĞİNDEN 5G ÇAĞINA GEÇİŞ

Mevcut iPhone modellerinde bulunan ve hayat kurtarıcı olarak nitelendirilen uydu bağlantısı, şu an sadece acil durumlarda metin mesajı göndermek için kullanılabiliyor.

Yeni gelecek olan 5G uydu teknolojisinin ise bu sınırları aşarak gerçek zamanlı sesli görüşme ve veri transferine olanak tanıması bekleniyor.

Yeni sistemin, mevcut düşük bant genişliği sorununu ortadan kaldırarak bağlantı hızlarını megabit ve gigabit seviyelerine taşıyacağı öngörülüyor.

Ayrıca kullanıcıların cihazı manuel olarak gökyüzüne hizalamasına gerek kalmadan, sistemin otomatik olarak sinyal alabileceği ve hücresel ağın olmadığı yerlerde bile sürekli aktif kalabileceği belirtiliyor.

Bu gelişmiş özelliğin kullanım maliyetinin ve gelir modelinin, Apple'dan ziyade GSM operatörlerinin politikalarına bağlı olacağı tahmin ediliyor.

İlk etapta ABD pazarındaki şirketlerle iş birliği yapılarak sunulması beklenen teknolojinin, kullanıcılara ücretsiz mi yoksa ek bir abonelikle mi verileceği ise henüz netlik kazanmadı.