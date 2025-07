2 bin 800 liralık Cyberpunk 2077 ücretsiz oldu: İşte PS Plus temmuz ayı oyunları

Sony, her ay olduğu gibi bu ay da PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunları resmi olarak duyurdu.

Temmuz ayı listesi, Cyberpunk 2077 ve Diablo IV gibi yüksek profilli oyunların yanı sıra birçok popüler yapımı da içeriyor.

EXTRA VE DELUXE KATALOĞUNA EKLENEN OYUNLAR

Ayın en dikkat çeken oyunu olan Cyberpunk 2077, Extra ve Deluxe aboneleri için oyun kataloğuna ekleniyor.

Bu katmana ayrıca Banishers: Ghosts of New Eden, Planet Zoo ve New World: Aeternum gibi oyunlar da dahil olacak.

TÜM ABONELER İÇİN TEMMUZ AYININ ÜCRETSİZ OYUNLARI

Tüm PlayStation Plus abonelerinin (Essential, Extra ve Deluxe) kütüphanelerine ekleyebileceği aylık ücretsiz oyunlar arasında ise Diablo IV başı çekiyor.

Blizzard'ın başarılı oyununun yanı sıra, The King of Fighters XV ve Jusant da temmuz ayının oyunları olarak sunulacak.

PS PLUS TEMMUZDA EKLENECEK OYUNLAR

Cyberpunk 2077

Abiotic Factor

Banishers: Ghosts of New Eden

Bluey: The Videogame

Planet Zoo

Risk of Rain 2

Tropico 6

New World: Aeternum

PS PLUS TEMMUZ AYI AYLIK OYUNLARI

Diablo IV

The King of Fighters XV

Jusant