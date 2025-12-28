Gmail'de bir ilk: Mail adresi değiştirilebilecek! İşte yöntemi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mail hesabını değiştirmek isteyenlere müjde...

Özellikle genç yaşta oluşturulan ve zamanla kullanıcısına artık hitap etmeyen e-posta adresleri için yeni bir şans gündemde.

Google, kullanıcıların mevcut "@gmail.com" adreslerini başka bir "@gmail.com" adresiyle değiştirmesine izin veren bir özelliği test ediyor.

Söz konusu özellik Hindistan’da yayınlanan Google destek sayfasındaki belgelerde ortaya çıktı.

MAİL DEĞİŞTİRME SİSTEMİ

Yeni sistemde, Gmail hesabı "@gmail.com" ile biten kullanıcılar, mevcut adreslerini başka bir "@gmail.com" adresiyle değiştirebilecek.

Eski e-posta adresi, kullanıcı hesabında alias olarak kalacak ve her iki adrese de e-posta alınabilecek.

Hesapta saklanan tüm veriler, fotoğraflar, mesajlar ve eski e-posta adresine gönderilen mailler etkilenmeyecek.

Kullanıcılar, Google servislerine (Gmail, YouTube, Maps, Drive, Google Play) hem eski hem de yeni adresleriyle giriş yapabilecek.

TEST SÜRECİNDE

9to5Google’un raporuna göre, bazı kullanıcılar Gmail’in “Hesabım” ayarları üzerinden bu özelliğe erişebiliyor.

Ancak çoğu kullanıcı için özellik henüz aktif değil ve resmi olarak tüm kullanıcılar için kullanıma sunulmuş değil.