ASELSAN’ın KGK-84’ü F-16’dan atıldı, hedefi nokta atışıyla vurdu

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN üretimi KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti’nin F-16 savaş uçağından atılarak hedefi başarıyla imha ettiğini açıkladı. Başarılı atışa ait görüntüler, Görgün tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

UZUN MENZİLDE YÜKSEK HASSASİYET

Paylaşımında sistemin teknik kabiliyetlerine dikkat çeken Görgün, KGK-84’ün uzun menzilden önceden belirlenen yol noktalarını yüksek hassasiyetle takip edebildiğini vurguladı. Güdüm kitinin, sahip olduğu ileri teknolojilerle dünyadaki muadillerinden ayrıştığını ifade etti.

"GÜDÜM TEKNOLOJİLERİNDE ULAŞILAN SEVİYE ORTADA"

Görgün, milli mühendislik gücüyle geliştirilen güdüm kitlerinin, Türkiye’nin savunma teknolojilerinde ulaştığı noktayı açıkça ortaya koyduğunu belirterek, “Bu başarı, Türk savunma sanayinin sahadaki kararlılığını ve teknolojik yetkinliğini bir kez daha teyit etmiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

MİLLİ VİZYONUN SOMUT ÇIKTISI

Elde edilen sonucun, yıllardır sürdürülen yerli ve milli teknoloji geliştirme vizyonunun somut bir ürünü olduğunu dile getiren Görgün, kendi çözümlerini üretebilen ve küresel rekabette güçlü konuma gelen bir savunma sanayi hedefiyle ilerlediklerini kaydetti.

Başarının ortaya çıkmasında emeği geçen kurumlara teşekkür eden Görgün, Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli, Savunma Sanayii Başkanlığı çalışanları ve ASELSAN mühendislerinin bu başarıda büyük pay sahibi olduğunu ifade etti.