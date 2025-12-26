Rusya'dan Starlink'i yok edecek gizli plan: Yeni silah geliştiriliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NATO ülkelerinin istihbarat servisleri, Rusya'nın alçak Dünya yörüngesinde yıkıcı şarapnel bulutları oluşturarak Starlink uydularını hedef alacak yeni bir konsept geliştirdiği konusunda uyarılarda bulundu.

"Bölge etkisi" olarak adlandırılan bu sistem, Ukrayna işgali sırasında kritik iletişim desteği sağlayan Batı'nın uzay yeteneklerini zayıflatmayı amaçlıyor.

GÖRÜNMEZ PARÇACIK BULUTLARI

Geleneksel füzelerin aksine bu yeni silah, belirli bir yörünge bandını yüz binlerce yüksek yoğunluklu ve milimetre çapında parçacıkla doldurarak çok sayıda uyduyu aynı anda devre dışı bırakmayı hedefliyor.

Küçük uydular tarafından serbest bırakılabilecek bu parçacıklar, mevcut gözetleme sistemleriyle takip edilemeyecek kadar küçük oldukları için tespit edilmesi imkansız bir tehdit oluşturuyor.

STARLINK VE UKRAYNA BAĞLANTISI

Ukrayna ordusu için hayati bir iletişim katmanı haline gelen Starlink, Moskova tarafından savaşın seyrini etkileyen ciddi bir tehdit ve meşru bir hedef olarak görülüyor.

Rus yetkililer, daha önce de askeri operasyonları destekleyen ticari uyduların vurulabileceği konusunda çeşitli uyarılarda bulunmuştu.

UZMANLARDAN ENKAZ VE RİSK UYARISI

Analistler, böyle bir saldırının kontrolsüz bir enkaz şelalesi yaratarak Uluslararası Uzay İstasyonu ve Rusya'nın kendi uyduları dahil olmak üzere yörüngedeki tüm araçları tehlikeye atabileceğini belirtiyor.

Bazı uzmanlar ise Rusya'nın kendi varlıklarına da zarar verecek bu sistemi gerçekten hayata geçirip geçirmeyeceği konusunda şüpheci yaklaşarak, projenin henüz kavramsal aşamada olabileceğini savunuyor.