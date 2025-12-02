200MP kameralı Honor Magic 8 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Honor, Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setine sahip ilk cihazlardan biri olan Magic 8 Pro'yu küresel kullanıcılar için piyasaya sürdü.

Cihaz, Çin versiyonuna kıyasla pil kapasitesi ve şarj hızında yapılan küçük değişikliklerle uluslararası pazara giriş yaptı.

KÜRESEL SÜRÜMDE BATARYA VE ŞARJ FARKI

Küresel model, 100W kablolu şarj desteğine sahip 7.100 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor.

Çin modelinde 7.200 mAh kapasite ve 120W şarj hızı bulunurken, 80W kablosuz şarj desteği her iki versiyonda da standart olarak korunuyor.

SNAPDRAGON 8 ELITE GEN 5 VE PARLAK EKRAN

Telefon, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,71 inç büyüklüğünde LTPO OLED bir ekrana sahip.

Android 16 tabanlı MagicOS 10 işletim sistemiyle çalışan cihaz, gücünü Adreno 840 GPU destekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden alıyor.

200 MEGAPİKSEL TELEFOTO KAMERA

Arka kamera kurulumunda 3,7x optik yakınlaştırma ve 100x dijital yakınlaştırma yapabilen 200 megapiksellik devasa bir sensör bulunuyor.

Bu donanıma 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı lens eşlik ederken, ön tarafta 50 MP selfie kamerası ve 3D derinlik sensörü yer alıyor.

HONOR MAGIC 8 PRO FİYATI

IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarıyla suya ve toza karşı üstün dayanıklılık sunan model, ultrasonik parmak izi okuyucu gibi gelişmiş özellikler barındırıyor.

Malezya pazarında satışa çıkan cihazın 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonu yaklaşık 1.113 dolar fiyat etiketiyle listelendi.