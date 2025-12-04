2027'ye kadar güneş panelleri uzayda üretilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticari uzay uçuşlarının hızla büyümesiyle artan enerji ihtiyacını karşılamak üzere Dcubed, yörüngede doğrudan güneş paneli dizileri üretebilen ARAQYS sistemini geliştiriyor.

Şirket, bu yenilikçi teknoloji sayesinde güneş enerjisi üretiminde kilovat başına maliyetleri önemli ölçüde düşürmeyi amaçlıyor.

FIRLATMA MALİYETLERİ YÜKSEK

Geleneksel güneş panelleri ve destek yapıları, fırlatma sırasındaki ivmelenme kuvvetlerine ve titreşimlere dayanabilmek için ağır mekanizmalara ihtiyaç duyuyor.

Bu durum, uzay araçlarının yük hacmini kısıtlarken fırlatma maliyetlerini de ciddi oranda artırıyor.

YÖRÜNGEDE 3D BASKI TEKNOLOJİSİ

ARAQYS sistemi, yörüngeye ulaştığında açılan ultra ince ve esnek bir güneş örtüsü kullanarak bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

Bir 3D yazıcı sistemi, uzaydaki UV radyasyonuyla hızla sertleşen reçineyi kullanarak bu örtüye sert bir arka yapı basıyor.

2027 YILINDA TİCARİ KULLINIMA SUNULACAK

Dcubed, bu yılın ilerleyen dönemlerinde ilk gösterim görevini gerçekleştirmeyi ve 2027 yılında operasyonel bir 2 kW'lık demo sunmayı planlıyor.

Teknolojinin olgunlaşmasıyla birlikte uzay römorkörleri ve veri işleme takımyıldızları gibi alanlarda ticari satışların başlaması bekleniyor.