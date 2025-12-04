Powerbank gibi telefon: 8300 mAh bataryalı OnePlus Ace 6T tanıtıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

OnePlus, teknoloji dünyasının merakla beklediği yeni akıllı telefonu Ace 6T modelini Çin pazarında resmen piyasaya sürdü.

Cihaz, Snapdragon 8 Gen 5 işlemciye sahip ilk telefon olması ve markanın şimdiye kadarki en büyük bataryasını taşımasıyla dikkat çekiyor.

8300 MAH BATARYA VE 100W HIZLI ŞARJ

OnePlus Ace 6T, bünyesinde barındırdığı 8.300 mAh kapasiteli devasa bataryasıyla kullanıcılara oldukça uzun bir kullanım ömrü vadediyor.

100W hızlı şarj desteği sunan cihaz, sadece 23 dakika içerisinde yüzde 1'den yüzde 50 doluluk oranına ulaşabiliyor.

Isınma sorunlarının önüne geçmek için sisteme geniş bir buhar soğutma alanı entegre edildi.

Bu gelişmiş soğutma sistemi sayesinde telefonun yüksek grafikli oyunlarda rakiplerine göre yaklaşık 2 derece daha serin çalıştığı belirtiliyor.

SNAPDRAGON 8 GEN 5 İLE YÜKSEK PERFORMANS

Cihaz, Qualcomm’un en yeni işlemcilerinden Snapdragon 8 Gen 5 yonga setini kullanan dünyadaki ilk akıllı telefon olarak kayıtlara geçti.

Oyun performansını maksimize etmek amacıyla bu güçlü işlemciye G2 WiFi ve özel bir dokunmatik tepki çipi eşlik ediyor.

Telefonun ekranı 165 Hz yenileme hızı ve 3200 Hz dokunmatik örnekleme hızıyla son derece akıcı bir deneyim sunuyor.

Ayrıca ıslak elle kullanımı kolaylaştıran Rain Touch 2.0 teknolojisi ve hızlı kilit açma sağlayan ultrasonik parmak izi okuyucusu da donanım özellikleri arasında yer alıyor.

FİYATI VE KÜRESEL ÇIKIŞ TARİHİ

OnePlus Ace 6T, Çin pazarında 2.599 yuan (yaklaşık 367 dolar) başlangıç fiyatıyla raflardaki yerini aldı.

Telefonun 17 Aralık 2025 tarihinde "OnePlus 15R" ismiyle küresel pazarda da satışa sunulması bekleniyor.