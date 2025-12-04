Apple'dan iPhone kullanıcılarına uyarı: Eğer bu iOS sürümünü kullanıyorsanız hemen güncelleyin

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple, iOS 18 sürümünü kullanmaya devam eden iPhone sahiplerini iOS 26'ya geçiş yapmaya yönlendirmek için yazılım güncelleme arayüzünde önemli bir değişikliğe gitti.

Eylül ayından bu yana isteğe bağlı olarak ekranın alt kısmında sunulan iOS 26, artık Ayarlar uygulamasında varsayılan ve önerilen güncelleme olarak en üst sırada görüntüleniyor.

IOS 18 GÜNCELLEMELERİ ARKA PLANA ATILDI

Bu değişiklikle birlikte, iOS 18 güncellemeleri artık ön planda değil, sayfanın alt kısmında alternatif bir seçenek olarak yer alıyor.

Apple kullanıcıları henüz zorunlu tutmasa da yükleme oranlarını artırmak için yeni sürümü eskisinden daha belirgin bir şekilde sunuyor.

Bazı kullanıcıların, iPhone arayüzünde köklü değişiklikler yapan "Liquid Glass" tasarım dili nedeniyle iOS 26'ya geçmekte tereddüt ettiği biliniyor. Ancak şirketin bu agresif tutumu, eski sürümde kalma ısrarını kırmayı hedefliyor.

ESKİ SÜRÜME DESTEK YAKINDA BİTEBİLİR

Apple, bir süredir kullanıcılara eski sürümde kalarak güvenlik yamalarını alma imkanı sunsa da bu desteğin sonsuza kadar sürmeyeceği belirtiliyor.

Uzmanlar, şirketin yakın gelecekte iOS 18 güvenlik güncellemelerini sonlandırarak iOS 26'yı tek geçerli seçenek haline getireceğini öngörüyor.

Ayrıca iOS 18'den iOS 26'ya yapılan yükseltme işleminin geri alınamaz olduğu ve kullanıcıların tekrar eski sürüme dönme şansının bulunmadığı vurgulanıyor.