2024 yılında satın alabileceğiniz en iyi akıllı saatler

Teknolojinin hızla geliştiği bir dönemde yaşarken, akıllı saatler artık sadece zamanı göstermekten çok daha fazlasını yapabiliyor.

2024 yılında piyasada bulunan en iyi akıllı saatleri incelediğimizde, pek çok yenilikçi özellik ve işlevle karşılaşıyoruz.

Sağlık takibi, iletişim, eğlence ve kişisel asistanlık gibi alanlarda akıllı saatler, kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunuyor.

Bu yılın en dikkat çeken akıllı saatlerinden bazıları, sağlık izleme özellikleriyle öne çıkıyor.

Kalp atış hızı monitörleri, uyku takibi, adım sayacı ve stres düzeyi ölçümü gibi özelliklerle donatılmış saatler, kullanıcıların sağlık ve fitness hedeflerini desteklemek için mükemmel birer yardımcı haline geliyor.

Ayrıca, akıllı saatlerin artan su geçirmezlik özellikleri, sporcuların ve outdoor aktivitelerine meraklı kullanıcıların da tercih sebebi oluyor.

İşte 2024'te satın alabileceğiniz en iyi akıllı saatler:

Apple Watch Ultra 2

Apple'ın en güçlü akıllı saati olan Watch Ultra 2, bir akıllı saatte olması gereken tüm özellikleri barındırıyor.

Apple S9 SiP işlemcisinden güç alan akıllı saat, 64GB depolama alanına sahip. SIM kart üzerinden görüşme imkanı da sunan Apple Watch Ultra 2'nin fiyatı 39 bin TL'den başlıyor.

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 9, hem biraz daha ucuz olsun hem de son model olsun diyen kullanıcılara hitap ediyor.

Apple S9 çipi ve 64GB depolama alanıyla öne çıkan saatin aynı zamanda hücresel destekli modeli de var. Bu sayede, sadece akıllı saatinizi kullanarak telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz.

Apple Watch Series 9'un hücresel sürümü 27 bin TL, normal sürümü ise 16 bin 300 TL'den başlıyor.

HUAWEI Watch Ultimate

Huawei'nin en gelişmiş akıllı saatlerinden biri olan Watch Ultimate modeli, özellikle tasarımıyla dikkat çekiyor.

1,5 inç ekran boyutuna sahip akıllı saat, zirkoryum alaşımlı sıvı metal gövdesiyle oldukça şık duruyor.

Bluetooth ile telefon üzerinden görüşme imkanı sunan Huawei Watch Ultimate, aynı zamanda 14 gün şarj ömrü sunuyor. Saatin Türkiye fiyatı ise 19 bin TL'den başlıyor.

Samsung Galaxy Watch 6

Samsung'un en iddialı akıllı saat modellerinden olan Galaxy Watch 6, geniş ekranlı dairesel bir saat isteyenler için geliştirildi.

Çizilmelere karşı dayanıklı Safir Kristal Cam teknolojisine sahip akıllı saatte birçok sağlık izleme özelliği mevcut. Samsung Galaxy Watch 6'nın Türkiye fiyatı ise 7 bin 389 TL.

Apple Watch SE 2

Apple'ın daha uygun fiyatlı bir akıllı saat olarak piyasaya sürdüğü SE 2 modeli, Apple S8 çipinden güç alıyor ve 32GB'lık bir depolama alanı sunuyor.

Aynı zamanda SIM destekleyen modeli de bulunan saatin Türkiye fiyatı 11 bin 800 TL'den başlıyor.

SIM özelliği bulunmayan modelin fiyatı ise 8 bin 500 TL.

HUAWEI Watch GT 4

HUAWEI Watch GT serisinin en yeni modeli olan GT 4, 14 güne varan pil ömrüyle oldukça dikkat çekiyor.

Nabız (Kalp Atış Hızı) monitörü, kadın sağlığı takipçisi, oksijen seviyesi ölçümü ve uyku monitörü gibi özelliklerle donatılan akıllı saat, 41 mm ve 46 mm ekrana sahip iki farklı modelle satılıyor.

6 bin 400 TL'den başlayan fiyatlarla satışta olan HUAWEI Watch GT 4'ün fiyatı, renk seçeneklerine göre değişebiliyor.

Honor Magic Watch 2

Honor'un piyasadaki iddialı akıllı saat modellerinden olan Magic Watch 2, Kirin A1 işlemcisinden güç alıyor.

1,39 inçlik ekrana sahip olan akıllı saat, onlarca farklı egzersiz için destek sunuyor. Bluetooth üzerinden telefonla konuşma imkanı sunan Honor Magic Watch 2'nin fiyatı ise 6 bin TL civarında.

Redmi Watch 4

1,97 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Redmi Watch 4, AMOLED ekran üzerinde 450 x 390 piksel çözünürlük sunuyor.

Always on Display (Her Zaman Açık Ekran) özelliğine sahip olan cihazda 200'den fazla saat arayüzü bulunuyor.

470 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı saat modeli standart kullanımda 20 güne kadar, Her Zaman Açık Ekran özelliği etkinken 10 güne kadar pil ömrü sunuyor.

Saat, 3 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla ülkemizdeki kullanıcılarla buluşuyor.

Realme Watch

Eğer çok daha uygun fiyatlı bir akıllı saat istiyorsanız, Realme Watch imdadınıza yetişiyor.

Optik nabız sensörü ile donatılan akıllı saat, 1,4 inç 320×320 piksel renkli LCD ekran ile geliyor.

160 mAh piliyle 7 ile 9 gün arasında bir pil ömrüne sahip olan Realme Watch, ülkemizde 1300 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Xiaomi Mi Watch

1,39 inç 326 ppi yüksek çözünürlüklü ekrana sahip Xiaomi Mi Watch, 100'den fazla saat temasıyla geliyor.

16 günlük ultra uzun pil ömrü sunan saatte, nabız ve oksijen izleme gibi özellikler yer alıyor.

117 farklı spor modunuda destekleyen Xiaomi Mi Watch, ülkemizde 1900 TL fiyat etiketiyle satılıyor.