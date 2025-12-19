iPhone 18 modellerinde kamera tasarımı değişiyor: Elveda Dinamik Ada

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknoloji dünyasının güvenilir kaynaklarından The Information'ın raporuna göre, Apple'ın, iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde ön yüz tasarımını büyük ölçüde değiştireceği iddia ediliyor.

Bu hamlenin, iPhone X ile başlayan süreçteki en köklü tasarım değişikliği olabileceği belirtiliyor.

DİNAMİK ADA TARİH OLUYOR

Rapora göre Face ID donanımı ekranın altına yerleştirilirken ön kamera için sadece küçük bir delik bırakılacak.

Mevcut ortalanmış tasarımın aksine, bu kamera deliğinin ekranın sol üst köşesine taşınacağı ve cihaza asimetrik bir görünüm kazandıracağı ifade ediliyor.

ARKA KAMERADA DEĞİŞKEN DİYAFRAM

Arka kamera tarafında ise ana sensörün değişken diyafram özelliğine kavuşması bekleniyor.

Bu teknoloji sayesinde lense giren ışık miktarı fiziksel olarak ayarlanarak alan derinliği ve düşük ışık performansında artış sağlanacak.

KATLANABİLİR IPHONE DA YOLDA

Aynı raporda Apple'ın ilk katlanabilir telefonunu iPhone 18 serisiyle birlikte eylül 2026'da tanıtabileceği öne sürülüyor.

Kapalıyken 5,3 inç, açıldığında ise 7,7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olması beklenen cihaz, şu anda geliştirilme aşamasında.