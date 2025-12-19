Akıllı saat pazarında zirve değişti: İşte en çok satan markalar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Küresel akıllı giyilebilir cihaz pazarı, 2025'in ilk üç çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 10 oranında büyüme göstererek 150 milyon adedi aştı.

Bu dönemde akıllı saat satışları 120 milyon adedi bulurken, uygun fiyatlı fitness bilekliklerine olan talep yüzde 21,3 oranında arttı.

HUAWEI KÜRESEL PAZARIN LİDERİ OLDU

Huawei, Watch GT 6 ve GT 6 Pro modellerinin yarattığı ivmeyle 9 aylık süreçte pazarın küresel lideri olmayı başardı.

Şirket toplamda 28,6 milyon adet ürün sevk ederken, bu satışların 20,8 milyonluk büyük bir kısmını Çin pazarında gerçekleştirdi.

EN HIZLI BÜYÜYEN MARKA: XIAOMI

Listede ikinci sırada yer alan Xiaomi, ilk 5 üretici arasında en hızlı büyüyen marka olarak dikkat çekti.

Özellikle Xiaomi Smart Band 10 ve Redmi Watch modellerine olan yoğun talep sayesinde şirket 27,9 milyon adetlik sevkiyat rakamına ulaştı.

APPLE VE SAMSUNG TAKİPTE

Pazarda üçüncü sırada yer alan Apple, orta ve üst segment cihazlarıyla 5G ve uydu bağlantısı teknolojilerine odaklanmaya devam etti.

Dördüncü sıradaki Samsung ise yılın ilk yarısındaki düşüşü, Galaxy Watch8 serisinin piyasaya sürülmesiyle telafi ederek yükselişe geçti.