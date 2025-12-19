ABD, 2027'ye kadar 50 bin robot asker üretecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD merkezli teknoloji girişimi Foundation, askeri operasyonlarda kullanılmak üzere geliştirdiği iddialı üretim planını kamuoyuyla paylaştı.

Şirket CEO'su Sankaet Pathak, 2027 yılı sonuna kadar 50 bin adet silahlı insansı robotu sahaya sürmeyi hedeflediklerini duyurdu.

PHANTOM MK-1 VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Şirketin geliştirdiği Phantom MK-1 modeli; 1,75 metre boyunda ve 82 kilogram ağırlığında tasarlandı.

Keşif, bomba imha ve aktif çatışma görevleri için üretilen bu robotlar, şimdiden ABD ordusunun çeşitli birimleriyle lojistik anlaşmalarına konu oldu.

SİLAHLI ROBOT TARTIŞMALARI

Foundation'ın robotları silahlandırma kararı, Boston Dynamics gibi sektörün önde gelen şirketlerinin "silahlandırmama" taahhüdüyle keskin bir zıtlık oluşturuyor.

Şirket yönetimi ise insansı robotların sivil kayıpları azaltacağını ve tetik mekanizmasının insan kontrolünde kalacağını savunuyor.

Şirket, ürettiği robotları doğrudan satmak yerine yıllık yaklaşık 100 bin dolar bedelle kiralamayı planlıyor.

Eğer üretim hedefleri tutturulursa, bu iş modeli şirkete yıllık 5 milyar dolarlık devasa bir gelir kapısı açacak.

ABD'nin yanı sıra Çin ve Rusya'nın da benzer teknolojiler üzerinde çalışması, otonom silahlara dair küresel bir rekabeti ve etik endişeleri beraberinde getiriyor.

Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütleri, "katil robotlar" olarak adlandırılan bu sistemlerin düzenlenmesi için daha önce birçok kez çağrı yapmıştı.