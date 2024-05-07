2024'ün ilk çeyreğinde en çok satılan akıllı telefon modelleri

Paylaşılan verilere göre; akıllı telefon satışları yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 arttı ve 289,4 milyon adede yükseldi.
Böylece satışlar, son üç çeyrekte de artış gösterdi ve pazar güçlü bir toparlanma sinyali verdi.
Samsung, satışları yüzde 0,7 düşmesine rağmen bu dönemde 60,1 milyon adet telefon satarak ilk sırada yer aldı.
Apple'ın satışları ise yıllık bazda yüzde 9,6 düşüş gösterdi ve 50,1 milyon adette kaldı.
İlk çeyrekte en çok satılan 10 akıllı telefon
Counterpoint tarafından paylaşılan raporda, en çok satılan 10 telefonun sadece Apple ve Samsung modellerinden oluşması dikkat çekiyor. İşte zirvedeki 10 model:
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15
iPhone 15 Pro
iPhone 14
Galaxy S24 Ultra
Galaxy A15 5G
Galaxy A54
iPhone 15 Plus
Galaxy S24
Galaxy A34
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