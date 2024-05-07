2024'ün ilk çeyreğinde en çok satılan akıllı telefon modelleri 2024'ün ilk çeyreğinde en çok satılan akıllı telefon modelleri belli oldu. İlk 10 sırada sadece Apple ve Samsung modellerinin yer alması dikkat çekti.

ensonhaber.com

Paylaşılan verilere göre; akıllı telefon satışları yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 arttı ve 289,4 milyon adede yükseldi.

Böylece satışlar, son üç çeyrekte de artış gösterdi ve pazar güçlü bir toparlanma sinyali verdi.

Samsung, satışları yüzde 0,7 düşmesine rağmen bu dönemde 60,1 milyon adet telefon satarak ilk sırada yer aldı.

Apple'ın satışları ise yıllık bazda yüzde 9,6 düşüş gösterdi ve 50,1 milyon adette kaldı.

İlk çeyrekte en çok satılan 10 akıllı telefon

Counterpoint tarafından paylaşılan raporda, en çok satılan 10 telefonun sadece Apple ve Samsung modellerinden oluşması dikkat çekiyor. İşte zirvedeki 10 model:

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Pro

iPhone 14

Galaxy S24 Ultra

Galaxy A15 5G

Galaxy A54

iPhone 15 Plus

Galaxy S24

Galaxy A34