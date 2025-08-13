2025'in son gezegen geçidi pazar günü gerçekleşecek: Nasıl izlenir

Gökyüzü tutkunları için bu hafta sonu nadir bir gök olayı yaşanacak.

17 Ağustos Pazar gününden itibaren, altı komşu gezegenimiz aynı anda şafak öncesi gökyüzünde bir " gezegen geçidi" oluşturacak.

NE ZAMAN VE NASIL İZLENİR

Bu görsel şöleni izlemek için en iyi zaman, gün doğumundan yaklaşık bir saat öncesi olacak.

Şehir ışıklarından uzak ve doğu ufkunun açık olduğu bir yerden bakılması tavsiye ediliyor.

HANGİ GEZEGENLER GÖRÜLECEK

Geçit töreninde Merkür, Venüs, Jüpiter ve Satürn gibi gezegenler görülebilecek.

Uranüs ve Neptün de gökyüzünde olacak, ancak sönük olmaları nedeniyle görülebilmeleri için dürbün veya teleskop gerekecek.

Yaklaşan gezegen geçit töreni nadir bir olay ve bir sonraki benzer hizalanmanın 2026 Şubat ayından önce gerçekleşmesi bekleniyor.



