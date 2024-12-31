2025'te asgari ücretle satın alabileceğiniz en iyi 10 telefon

Haber Merkezi

Türkiye'de asgari ücretle geçinenler, bütçelerini dikkatlice yönetmek zorunda. Bu bağlamda, teknolojik ihtiyaçları karşılamak adına uygun fiyatlı telefonlar oldukça önemli bir hale geliyor.

Piyasada birçok markanın sunduğu bütçe dostu telefonlar arasından seçim yapmak, hem kaliteli bir cihaza sahip olmak hem de bütçeyi kontrol altında tutmak açısından zor olabilir.

2025 yılı itibarıyla uygulanacak asgari ücret 22 bin 104 TL oldu. Bu haberimizde, asgari ücretin altında satın alabileceğiniz en iyi 10 akıllı telefon modelini listeledik.

1. POCO X6 PRO - 18 BİN 240 TL

Xiaomi, ülkemizde de popüler olan alt markası POCO, X6 Pro modelini Ocak 2024'te tanıtmıştı.

Telefonda, 6,67 inç boyutunda, 120 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran bulunuyor.

MediaTek Dimensity 8300 işlemcisinden güç alan telefonda, 12 GB LPDDR4X RAM ve 512 GB UFS 2.2 depolama yer alıyor.

POCO X6 Pro'nun arkasında üçlü kamera kurulumu bizi karşılıyor. Burada 64 MP’lik ana, 8 MP’lik ultra geniş açılı ve 2 MP’lik makro kamera var.

Önde ise ekran deliğine yerleştirilmiş 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Batarya tarafında ise 67W turbo şarj destekli 5000 mAh’lik pil görev yapıyor.

2. SAMSUNG GALAXY S23 FE - 22 BİN 100 TL

Galaxy S23 FE, 6.4 inç Dynamic AMOLED ekran, Exynos 2200 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB veya 256 GB depolama, 50 MP ana kamera, 12 MP ikinci kamera, 8 MP üçüncü kamera ve 4.500 mAh batarya gibi özelliklerle geliyor.

Galaxy S23 FE, Android 13 tabanlı One UI 5 arayüzüyle akıcı ve kullanıcı dostu bir Android deneyimi sunuyor. 5G desteği, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 gibi bağlantı özellikleri de telefonun güçlü yönleri arasında.

3. HONOR 200 - 20 BİN 912 TL

Honor 200, 6,7 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlüğünde 120 Hz OLED ekrana sahip. Snapdragon 7 Gen 3 işlemci ve Adreno 720 grafik işlemci tarafından desteklenen telefon, 8 GB veya 12 GB RAM ve 256 GB veya 512 GB depolama seçenekleriyle geliyor.

Honor 200'ün arka tarafında 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 50 MP telefoto kamera olmak üzere üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise 50 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor.

Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 ile çalışan Honor 200, 100W hızlı şarj desteğine sahip 5.200 mAh batarya ile geliyor.

4. POCO F5 - 19 BİN 054 TL

POCO F5 5G, 6,67 inç Full HD+ AMOLED ekran, Snapdragon 7+ Gen 2 işlemci, 8 GB veya 12 GB RAM, 256 GB dahili depolama, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 16 MP ön kamera gibi özelliklerle geliyor.

5. REDMI NOTE 13 PRO 5G - 19 BİN 990 TL

Telefonda 6.67 inç büyüklüğünde ve 1.5K çözünürlüğünde 120Hz OLED ekran yer alıyor.

Redmi Note 13 5G, 4nm üretim sürecine sahip Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. Telefonda etkili bir kamera paketi bulunuyor. Ana kamerada 1/1.4″ büyüklüğünde ve OIS destekli Samsung HP3 sensörlü 200MP sensör bulunuyor.

Ana kameraya 8 megapiksel ultra geniş açılı ve 2 megapiksel makro kamera eşlik ediyor.

Ön kısımda ise 16 megapiksel kamera yer alıyor. 3.5mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.3, 67W hızlı şarjlı 5100mAh pil ve stereo hoparlör telefonun öne çıkan diğer özellikleri arasında.

6. NOTHING PHONE (2a) - 17 BİN 5OO TL

Nothing Phone (2a), 6,7 inç AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemci, 8 GB veya 12 GB RAM, 128 GB veya 256 GB depolama, 50 MP + 50 MP çift arka kamera, 32 MP ön kamera ve 45W hızlı şarjlı 5.000 mAh batarya gibi özelliklerle geliyor.

7. SAMSUNG GALAXY A55 5G - 19 BİN 180 TL

Galaxy A55, 6,6 inç Super AMOLED ekran, Exynos 1480 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB depolama, 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 25W hızlı şarjlı 5.000 mAh batarya gibi özelliklerle kutusundan çıkıyor.

8. REALME 12 PRO+ - 19 BİN 350 TL

Realme 12 Pro Plus, 6,7 inç FHD+ OLED ekran, Snapdragon 7s Gen 2 işlemci, 8 GB veya 12 GB RAM, 256 GB'a kadar depolama, 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 64 MP periskop telefoto kamera ve 67W hızlı şarjlı 5.000 mAh batarya gibi özelliklerle geliyor.

9. HONOR 90 - 17 BİN TL

Honor 90, sektörde ilk kez sunulan 3840Hz PWM karartma teknolojisiyle göz yorgunluğunu azaltıyor ve TÜV Rheinland Flicker-free sertifikasıyla göz sağlığını koruyor.

Snapdragon 7 Gen 1 işlemci ve 12 GB'a kadar RAM ile Honor 90, yüksek performans sunuyor. 66W hızlı şarjlı 5.000 mAh batarya ise uzun süreli kullanım imkanı sağlıyor.

200 MP ana kamera ve 50 MP ön kamera, Honor Görüntü Motoru ve RAW portre işleme teknolojisi ile yüksek kaliteli fotoğraflar çekmenizi sağlıyor.

10. XIAOMI 11T PRO - 19 BİN 400 TL

Xiaomi Mi 11T serisi, MediaTek Dimensity 1200-Ultra işlemci, 8 GB RAM, 120 Hz AMOLED ekran, 108 MP ana kamera ve 67W hızlı şarj gibi özelliklere sahip.