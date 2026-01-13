2025'te en çok akıllı telefon satan markalar belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Counterpoint Research tarafından paylaşılan son rapora göre, küresel akıllı telefon sevkiyatları 2025 yılında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 oranında artış gösterdi.

Pazardaki bu büyümede, gelişmekte olan ülkelerdeki güçlü talep ve ekonomik ivme belirleyici rol oynadı.

iPHONE 17 SERİSİ ETKİSİ

Yüzde 20 pazar payına ulaşan Apple, özellikle orta ölçekli ve gelişmekte olan pazarlardaki yüksek performansı sayesinde rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Markanın liderliğe yükselmesinde, iPhone 17 serisine gösterilen yoğun ilginin ve yüksek satış rakamlarının büyük etkisi olduğu belirtildi.

SAMSUNG VE XIAOMI TAKİPTE

Pazarın en büyük ikinci oyuncusu olan Samsung, yüzde 19'luk pazar payı ile Apple'ı yakından takip etti.

Xiaomi ise gelişmekte olan pazarlardaki istikrarlı talebin desteğiyle yüzde 13'lük bir pay elde ederek listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Raporda, üreticilerin yılın başlarında olası gümrük vergilerinden etkilenmemek adına sevkiyatları öne çektikleri vurgulandı.

Ancak yılın ilerleyen dönemlerinde bu etkinin azaldığı ve ikinci yarıdaki hacimlerin büyük ölçüde bu durumdan etkilenmediği kaydedildi.

2026 YILI İÇİN DARALMA UYARISI

Sektörün geleceğine dair değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, 2026 yılında küresel pazarın daralabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Bu beklentinin temel nedenleri arasında, çip üreticilerinin yapay zeka veri merkezlerine öncelik vermesi ve artan bileşen maliyetleri gösterildi.