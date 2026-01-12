Starlink gerekli onayı aldı: Yörüngedeki uydu sayısı 15 bine çıkıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Federal İletişim Komisyonu (FCC), SpaceX'in yörüngeye ek 7 bin 500 adet Gen2 Starlink uydusu yerleştirme talebini onayladı.

Bu kararla birlikte şirketin uzaya fırlatmasına izin verilen ikinci nesil uydu sayısı toplamda 15 bin adede ulaştı.

Onaylanan yeni uydular, gelişmiş form faktörleri ve son teknoloji donanımlarla yükseltilerek daha fazla frekansta çalışabilecek.

HÜCRESEL BAĞLANTI İMKANI SUNUYOR

Bu uydular sayesinde ABD dışında doğrudan hücresel bağlantı imkanı sunulurken, ABD sınırları içinde de ek kapsama alanı ve performans artışı sağlanacak.

Şirket, ABD'de T-Mobile ile yaptığı ortaklık sayesinde abonelerine uzak bölgelerde bile mesajlaşma ve uygulama erişimi sunarken gelecekte sesli görüşme hizmetini de devreye almayı planlıyor.

Öte yandan SpaceX, uzaydaki çarpışma risklerini azaltmak amacıyla 4 bin 400 uydusunun irtifasını düşürerek yörünge güvenliği konusunda yeni bir adım attı.