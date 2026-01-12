Abone ol: Google News

NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk: İnsanlı Ay görevi başlıyor

NASA, 1972 yılından bu yana gerçekleştireceği ilk insanlı Ay görevi olan Artemis 2 için son hazırlıklarını tamamlayarak fırlatma tarihini şubat ayı olarak hedeflediğini duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 12.01.2026 17:29
  • NASA, 1972'den bu yana ilk insanlı Ay görevi olan Artemis 2'yi şubat ayında fırlatmayı planlıyor.
  • Tüm hazırlıklar sürerken, fırlatmanın 6 Şubat'a kadar erkene alınabileceği belirtildi.
  • Görevde dört astronot, 10 gün boyunca Ay'ın ötesine uzanacak ve Orion kapsülünü test edecek.

NASA, daha önce Nisan 2026'ya ertelediği tarihi Artemis 2 görevi için sürpriz bir güncelleme yaparak fırlatmanın, 6 Şubat gibi erken bir tarihte gerçekleşebileceğini açıkladı.

Ajans, hava koşullarına ve teknik kontrollere bağlı olarak kesin tarihin netleşeceğini belirtti.

Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ve Orion uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan fırlatma rampasına taşınmak üzere gün sayıyor.

NASA, ocak ayı sonunda roketin yakıtla doldurulacağı ve geri sayım prosedürlerinin uygulanacağı kritik bir prova gerçekleştirmeyi planlıyor.

10 GÜNLÜK KRİTİK GÖREV

Apollo programının ardından Ay'a düzenlenecek ilk insanlı uçuş olan bu görevde dört astronot, 10 gün boyunca Orion kapsülünün yaşam destek sistemlerini test edecek.

Ekip, Dünya yörüngesindeki turların ardından Ay'ın karanlık yüzünün ötesine uzanan bir rota izleyecek.

