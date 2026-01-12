NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk: İnsanlı Ay görevi başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NASA, daha önce Nisan 2026'ya ertelediği tarihi Artemis 2 görevi için sürpriz bir güncelleme yaparak fırlatmanın, 6 Şubat gibi erken bir tarihte gerçekleşebileceğini açıkladı.

Ajans, hava koşullarına ve teknik kontrollere bağlı olarak kesin tarihin netleşeceğini belirtti.

Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ve Orion uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan fırlatma rampasına taşınmak üzere gün sayıyor.

NASA, ocak ayı sonunda roketin yakıtla doldurulacağı ve geri sayım prosedürlerinin uygulanacağı kritik bir prova gerçekleştirmeyi planlıyor.

10 GÜNLÜK KRİTİK GÖREV

Apollo programının ardından Ay'a düzenlenecek ilk insanlı uçuş olan bu görevde dört astronot, 10 gün boyunca Orion kapsülünün yaşam destek sistemlerini test edecek.

Ekip, Dünya yörüngesindeki turların ardından Ay'ın karanlık yüzünün ötesine uzanan bir rota izleyecek.