2026 IMEI kayıt ücreti açıklandı: İşte yıllara göre IMEI fiyatları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıklayınca 2026'da geçerli olan yeniden değerleme oranı da belli olmuştu.

Böylece, yeniden değerleme oranının 2025 için yüzde 25,49 olarak uygulanacağı açıklanmıştı.

ZAM ORANI DEĞİŞTİ

Yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırıldı. Bu nedenle IMEI kayıt ücreti de 18,95 oranında artırılacak.

2026 IMEI KAYIT HARCI NE KADAR

2025 yılında 45 bin 614 TL olarak ödenen IMEI kayıt ücreti, 2026 yılında yüzde 18,95 zamlanacak ve 54 bin 257 TL'ye yükselecek.

YURT DIŞINDAN TELEFON ALMAK MANTIKLI MI

Ülkemizdeki vatandaşlar, genellikle Gürcistan üzerinden iPhone satın alarak ülkemizde kayıt altına alıyordu.

Peki yeni IMEI ücreti ile birlikte yurt dışından telefon almak ne kadar mantıklı? Gelin bu soruya birlikte yanıt verelim.

Şunu da belirtelim: Gürcistan’da gerçekleştirdiğiniz alışverişi “Tax Free” tabelalı mağazalardan yaptığınızda, mağazadan almış olduğunuz Tax Free faturası ile sınır kapılarından iPhone için ödediğiniz ücretin yüzde 12’sini geri alabiliyorsunuz.

Gelin şimdi hep birlikte, iPhone 17 modelinin Gürcistan'dan almanın maliyetini hesaplayalım. (1 Gürcistan larisi = 16 TL)

iPhone 17

Türkiye fiyatı: 77 bin 999 TL

Gürcistan fiyatı: 49 bin 584 TL (3 bin 099 Lari)

Vergi iadesi: 5 bin 950 TL

IMEI ücreti: 54 bin 257 TL

Toplam maliyet: 97 bin 891 TL

Kısacası, Türkiye'de 77 bin 999 TL'ye satılan iPhone 17 modelini Gürcistan'dan almaya kalkarsanız, toplam ödemeniz gereken tutar 97 bin 891 TL'ye kadar çıkabiliyor.

YILLARA GÖRE IMEI KAYIT ÜCRETLERİ

IMEI kayıt ücretinin 2012 yılından günümüze değişimi şu şekilde;

2012 - 100 TL

2013 - 115 TL

2014 - 119 TL

2015 - 131 TL

2016 - 138 TL

2017 - 149 TL

2018 - 500 TL

2019 - 1500 TL

2020 - 1838 TL

2021 - 2 bin 6 TL

2022 - 2 bin 732 TL

2023 - 6 bin 91 TL > 20 bin TL

2024 - 31 bin 692 TL

2025 - 45 bin 614 TL

2026 - 54 bin 257 TL