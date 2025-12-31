Samsung Galaxy S26 modelleri ilk kez görüntülendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung'un 2026 yılının başında tanıtması beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S26 serisine ait prototip görüntüleri, internete sızdırıldı.

Ortaya çıkan görsellerde Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra modelleri yan yana görülürken, serinin tasarım dili hakkında önemli ipuçları verildi.

TASARIMDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Genel hatlarıyla Galaxy S25 serisini andıran yeni modellerde, özellikle Galaxy S26 Ultra'nın daha köşeli yapısı ve sert hatları ön plana çıkıyor.

Ayrıca cihazların kamera modülünde yapılan küçük iyileştirmeler ve Galaxy Z Flip7 modelini anımsatan kamera çıkıntısı göze çarpan değişiklikler arasında yer alıyor.

OCAK AYINDA TANITILMASI BEKLENİYOR

Klasik siyah ve beyaz renk seçenekleriyle görüntülenen cihazlar, donanımsal bir devrimden ziyade tasarımsal bir devamlılık sunuyor.

Samsung, yeni seriyi resmi olarak Ocak 2026 tarihinde düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak.