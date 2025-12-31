HyperOS 3 güncellemesi alan yeni Xiaomi modelleri belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, kullanıcıların merakla beklediği büyük güncellemeyi dağıtmaya başladı.

Xiaomi'nin resmi forumunda yapılan açıklamaya göre, Android 16 altyapısı üzerine kurulan HyperOS 3, ilk etapta Çin'deki kullanıcılar için erişime açıldı.

Özellikle Redmi serisi modellerin ağırlıkta olduğu bu güncelleme dalgası, Türkiye'deki kullanıcıları da yakından ilgilendiriyor.

GÜNCELLEMEYİ ALAN MODELLERİN TAM LİSTESİ

Xiaomi'nin yayınladığı listede, hem amiral gemisi katilleri hem de orta segmentin popüler cihazları yer alıyor. Güncellemeyi alan 13 model şunlar:

Redmi K Serisi: Redmi K60, Redmi K60 Pro, Redmi K60 Ultimate Edition

Redmi Note Serisi: Redmi Note 15, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13R, Redmi Note 13R Pro.

Diğer telefonlar: Redmi Turbo 3, POCO M6 Pro.

Tabletler: Xiaomi Pad 6 Pro, Xiaomi Pad 6 Max 14.

KÜRESEL DAĞITIM AN MESELESİ

Şu an için Çin pazarındaki cihazlara ulaşan güncellemenin, çok kısa bir süre içerisinde küresel pazara ve dolayısıyla Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

Eğer yukarıdaki listede yer alan bir cihaza sahipseniz, önümüzdeki günlerde "Ayarlar" menüsü üzerinden sistem güncellemelerini manuel olarak kontrol etmenizde fayda var.