2026 IMEI kayıt ücreti belli oldu: İşte yıllara göre IMEI fiyatları

- 2026'da IMEI kayıt ücreti yüzde 25,49 zamla 57 bin 240 TL olacak.
- Türkiye'de 77 bin 999 TL olan iPhone 17, Gürcistan'dan alınırsa toplam maliyeti 99 bin 495 TL'yi bulabilir.
- IMEI kayıt ücreti 2012'den bu yana sürekli artarak 2026'da en yüksek seviyeye ulaşacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda 2026 yılında vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı da belirlenmiş oldu.
Buna göre, 2026 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak gerçekleşti.
Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları, bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak.
Bununla birlikte, cep telefonları için uygulanan IMEI kayıt bedeline de yine aynı oranda zam gelecek.
2026 IMEI KAYIT HARCI NE KADAR
2025 yılında 45 bin 614 TL olarak ödenen IMEI kayıt ücreti, 2026 yılında yüzde 25,49 zamlanacak ve 57 bin 240 TL'ye yükselecek.
YURT DIŞINDAN TELEFON ALMAK NE KADAR MANTIKLI
Ülkemizdeki vatandaşlar, genellikle Gürcistan üzerinden iPhone satın alarak ülkemizde kayıt altına alıyordu.
Peki yeni IMEI ücreti ile birlikte yurt dışından telefon almak ne kadar mantıklı? Gelin bu soruya birlikte yanıt verelim.
Şunu da belirtelim: Gürcistan’da gerçekleştirdiğiniz alışverişi “Tax Free” tabelalı mağazalardan yaptığınızda, mağazadan almış olduğunuz Tax Free faturası ile sınır kapılarından iPhone için ödediğiniz ücretin yüzde 12’sini geri alabiliyorsunuz.
Gelin şimdi hep birlikte, iPhone 17 modelinin Gürcistan'dan almanın maliyetini hesaplayalım. (1 Gürcistan larisi = 15,5 TL)
iPhone 17
Türkiye fiyatı: 77 bin 999 TL
Gürcistan fiyatı: 48 bin 016 TL (3 bin 099 Lari)
Vergi iadesi: 5 bin 761 TL
IMEI ücreti: 57 bin 240 TL
Toplam maliyet: 99 bin 495 TL
Kısacası, Türkiye'de 77 bin 999 TL'ye satılan iPhone 17 modelini Gürcistan'dan almaya kalkarsanız, toplam ödemeniz gereken tutar 99 bin 495 TL'ye kadar çıkabiliyor.
YILLARA GÖRE IMEI KAYIT ÜCRETLERİ
IMEI kayıt ücretinin 2012 yılından günümüze değişimi şu şekilde;
2012 - 100 TL
2013 - 115 TL
2014 - 119 TL
2015 - 131 TL
2016 - 138 TL
2017 - 149 TL
2018 - 500 TL
2019 - 1500 TL
2020 - 1838 TL
2021 - 2 bin 6 TL
2022 - 2 bin 732 TL
2023 - 6 bin 91 TL > 20 bin TL
2024 - 31 bin 692 TL
2025 - 45 bin 614 TL
2026 - 57 bin 240 TL