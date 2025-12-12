Microsoft'tan yeni hamle: Xbox oyunları bilgisayarlara gelebilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dönemde Microsoft'un, konsol ve PC oyun deneyimlerini tek bir Windows tabanlı yapı altında birleştireceğine dair söylentiler giderek güçleniyor.

Bu stratejinin bir parçası olarak, şirketin eski nesil Xbox oyunlarını bilgisayarlara getirmek için önemli kaynaklar ayırdığı öne sürülüyor.

SIZINTILAR VE YENİ İDDİALAR

ResetEra forumunda ortaya atılan bilgilere göre Microsoft, orijinal Xbox ve Xbox 360 oyunlarını, Windows ve ASUS ROG Xbox Ally gibi cihazlarda çalışır hale getirmeyi hedefliyor.

Sızıntı kaynağı, perde arkasında geriye dönük uyumluluk üzerinde çalışıldığından emin olsa da projenin ne kadar kapsamlı olacağının henüz belirsiz olduğunu belirtiyor.

Şirketin 2021 yılında sonlandırdığı geriye dönük uyumluluk programının, bu yeni hamleyle birlikte bir emülatör çözümü üzerinden Windows'a taşınabileceği konuşuluyor.

Yapılan çalışmaların sadece mevcut uyumlu oyunlarla mı sınırlı kalacağı yoksa kütüphanenin genişletilip genişletilmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

GELECEK NESİL İÇİN HAZIRLIK

Windows ve Xbox ekosistemlerinin potansiyel birleşmesi, bu gelişmenin sadece PC kullanıcılarını değil, gelecek nesil konsolları da etkileyeceğini gösteriyor.

Windows üzerinde çalışacak eski oyunlar, donanım açısından PC tabanlı olması planlanan yeni nesil Xbox konsolu için de doğal bir geriye dönük uyumluluk sağlayabilir.