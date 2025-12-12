Android telefonlarda yeni dönem: Acil durum ekibiyle canlı video devri başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Google, Android ekosistemindeki güvenlik önlemlerini artırarak kullanıcıların acil servislerle iletişim kurarken video akışı yapmasına olanak tanıyan yeni özelliğini duyurdu.

Android Acil Durum Canlı Video adı verilen bu sistem, kriz anlarında müdahale ekiplerine olay yerinden net bilgiler sunmayı hedefliyor.

TEK DOKUNUŞLA GÜVENLİ BAĞLANTI

Kullanıcıların bu hayati fonksiyonu kullanabilmesi için önceden herhangi bir kurulum veya ayar yapması gerekmiyor.

Acil çağrı sırasında operatörün gönderdiği isteği kabul ederek şifrelenmiş ve istendiği an durdurulabilen güvenli bir canlı yayın başlatılabiliyor.

OLAY YERİNDE HIZLI MÜDAHALE

Bu teknoloji sayesinde trafik kazaları, yangınlar veya tıbbi acil durumlarda ekipler durumu olay yerine varmadan değerlendirebiliyor.

Ayrıca operatörler, yardım ulaşana kadar kalp masajı gibi kritik müdahaleler konusunda görüntülü destek sağlayarak kullanıcıyı yönlendirebiliyor.

HANGİ CİHAZLARDA KULLANILACAK

Yeni güvenlik özelliği, Android 8 veya daha güncel işletim sistemi sürümlerini kullanan tüm akıllı telefonlarda desteklenecek.

Sistem ilk etapta, Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya ve Meksika'nın belirli bölgelerinde aktif olacak.