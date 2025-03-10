2026'ya ertelenmişti: Yapay zeka destekli Siri tanıtım videosu kaldırıldı

Haber Merkezi

Apple'ın iPhone 16 ve diğer cihazlar için geliştirdiği kişisel yapay zeka asistanı Siri, sürekli yaşanan gecikmeler nedeniyle kullanıcıların beklentilerini karşılayamıyor.

Şirket, bu durumun üzerine bir de kişisel Siri'yi tanıttığı YouTube videosunu kanalından kaldırdı.

Bu karar, Apple Intelligence özelliklerinin hayata geçirilmesindeki zorlukları ve şirketin yaşadığı hayal kırıklığını simgeliyor.

Daha önce de benzer bir şekilde Apple Vision Pro tanıtım videosunu kaldıran Apple, kişisel Siri videosunu kaldırarak olası eleştirilerin önüne geçmeyi hedefliyor.

APPLE INTELLIGENCE PROJESİNDE BELİRSİZLİK

Apple Intelligence projesi, şirketin yaşadığı zorluklar nedeniyle adeta bir "halkla ilişkiler kabusu"na dönüştü.

Yazılım şefi Craig Federighi ve diğer yöneticilerin endişeli olduğu belirtilirken, kişisel Siri'nin bir kez daha ertelenmesi bu endişeleri haklı çıkarıyor.

Videonun kaldırılması, Apple'ın projeyi tamamen iptal edip yeniden başlama olasılığını da gündeme getiriyor. Eğer bu gerçekleşirse, yeni Siri'nin tanıtım videosundaki özelliklerden farklı olması bekleniyor.

GERÇEKLEŞMEYEN BEKLENTİLER

Kişisel Siri, kullanıcıların günlük yaşamlarını planlamak, veri erişimini kolaylaştırmak ve kişisel tercihleri hatırlamak gibi gelişmiş özellikler sunmayı vadediyordu.

Ancak yaşanan gecikmeler, iPhone 16 kullanıcılarının bu özelliklerden mahrum kalacağı anlamına geliyor.

Hatta Siri yenilemesinin iPhone 17 serisinin lansmanından sonraya bile ertelenebileceği öngörülüyor.

Apple'ın bu gecikmeleri nasıl telafi edeceği ve kullanıcıların güvenini yeniden kazanıp kazanamayacağı merak konusu.