Geminid meteor yağmuru 13 Aralık'ta zirve yapacak: Nasıl ve nereden izlenir

Uzay meraklılarının heyecanla beklediği Geminid meteor yağmuru için geri sayım başladı.

Her yıl gerçekleşen bu doğa olayı, aralık ayında gökyüzünde bir şölen yaratmaya hazırlanıyor.

13-14 ARALIK GECESİ ZİRVE YAPACAK

Meteor yağmuru, 13 Aralık Cumartesi gecesini 14 Aralık Pazar'a bağlayan gece zirve noktasına ulaşacak.

Yağmur aslında 19 Kasım ile 24 Aralık arasında gerçekleşse de en net gözlem bu tarihlerde yapılacak.

TÜRKİYE'DEN ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEBİLECEK

Bu etkileyici gök olayı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'den de herhangi bir ekipmana ihtiyaç duyulmadan izlenebilecek.

Gözlem yapmak isteyenlerin ışık kirliliğinden uzak, karanlık bölgeleri tercih etmesi gerekiyor.

SAATTE 100 METEOR GÖRÜLEBİLİR

Ay'ın son dördün evresinde olması nedeniyle gökyüzü gece yarısından sonra bir miktar aydınlanacak olsa da sabırlı gözlemciler, saatte 100'e yakın meteor görebilir.

Uzmanlar, sönük meteorları yakalamak için Ay doğmadan önceki akşam saatlerini veya ışığın baskın olmadığı anları öneriyor.