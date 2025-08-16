25 milyon yıllık fosilden yeni balina türü keşfedildi

Avustralya kıyılarında 25 milyon yıllık bir fosilin şans eseri keşfedilmesi, paleontologların tamamen yeni ve nadir bir tarih öncesi balina türünü tanımlamasını sağladı.

Janjucetus dullardi adı verilen bu tür, balina evriminin gizemlerini çözmek için yeni ipuçları sunuyor.

"ALDATICI DERECEDE SEVİMLİ" BİR YIRTICI

Araştırmacılar, bu eski canlıyı "aldatıcı derecede sevimli" olarak tanımlıyor; tenis topu büyüklüğünde şişkin gözlere ve küçük bir vücuda sahip.

Ancak bu sevimli görünümün ardında, köpekbalığı benzeri bir burun ve keskin dişlere sahip vahşi bir avcı yatıyor.

BALİNA EVRİMİNE IŞIK TUTUYOR

Bu keşif, günümüzün dev kambur ve mavi balinalarına uzanan soy hattının erken bir kolu hakkında değerli bilgiler sağlıyor.

Bu tür nadir fosiller, bilim insanlarının tarih öncesi balinaların nasıl beslendiğini, davrandığını ve sıcak okyanuslara nasıl uyum sağladığını anlamalarına yardımcı oluyor.