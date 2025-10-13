3. çeyrekte en çok bilgisayar satan markalar belli oldu

Pazar araştırma şirketi IDC, 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin küresel bilgisayar satışları ön sonuçlarını yayınladı.

Verilere göre, pazar yeniden yükselişe geçerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 oranında büyüdü ve toplamda 75,8 milyon seviyesine ulaştı.

BÜYÜMENİN NEDENİ: WINDOWS 10'UN SONU VE YAPAY ZEKA

IDC analistlerine göre bu artışın başlıca nedeni, Windows 10 için sunulan desteğin yakında sona erecek olması.

Ayrıca, yapay zekâ destekli yeni nesil bilgisayarların ilgi çekmeye başlamasının da talebi artırmış olabileceği düşünülüyor.

LİDER LENOVO, HP VE DELL TAKİPTE

Marka bazında sıralamaya bakıldığında, Lenovo 19.4 milyon adetlik satış ve yüzde 25,5'lik pazar payıyla açık ara liderliğini sürdürdü.

Onu 15 milyon satışla HP (%19,8) ve 10.1 milyon satışla Dell (Yüzde 13,3) takip etti.

Listenin devamında Apple ve ASUS yer alırken, "Diğer" kategorisindeki markaların toplam pazar payının yüzde 24,5 gibi yüksek bir seviyede olması da dikkat çekti.

Lenovo: 19.4 milyon

HP: 15 milyon

Dell: 10.1 milyon

Apple: 6.8 milyon

ASUS: 5.9 milyon

Diğer: 18.6 milyon