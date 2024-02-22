30 yıllık görevin hüzünlü sonu: ERS-2 uydusu Dünya'ya düştü Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA), ERS-2 uydusu 21 Şubat Çarşamba günü Kuzey Pasifik Okyanusu üzerinde atmosfere giriş yaptı.

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Dünya yörüngesinde dolaşan yüzlerce uydunun kontrolsüz bir şekilde hareket etmesi endişe verici olsa da uzay ajansları, bu uyduların hareketlerini sürekli olarak izliyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 10 yıl önce devre dışı bırakılan ve son yakıt rezervini tüketen ERS-2 isimli uydunun, birkaç hafta içinde Dünya'nın atmosferine girerek kontrolsüz bir şekilde düşeceğini daha önce duyurmuştu.

Uydu atmosfere giriş yaptı

1995 yılında uzaya fırlatılan birkaç tonluk uydu, 21 Şubat Çarşamba günü Dünya atmosferine girdi.

Büyük ölçüde yanarak parçalanan uydunun kalan parçalarına ilişkin herhangi bir maddi hasar bildirilmedi.

ERS-2, Dünya'nın gözlemlenmesi için kullanılan bir uyduydu. Uydu, atmosfer, okyanuslar ve kara kütleleri hakkında veriler topladı.

ERS-2'nin topladığı veriler, iklim değişikliği ve çevresel kirlilik gibi konularda araştırmacılara yardımcı oldu.

ERS-2, Avrupa tarafından şimdiye kadar geliştirilen ve fırlatılan en gelişmiş Dünya gözlem uzay aracıydı.