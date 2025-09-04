4 uzay teleskobu da doğruladı: Yıldızlararası kuyruklu yıldız 3I/ATLAS garip davranışlar sergiliyor

Güneş sistemimizi ziyaret eden üçüncü yıldızlararası kuyruklu yıldız olan 3I/ATLAS hakkındaki yeni gözlemler, bu gök cisminin daha önce düşünülenden bile daha tuhaf olduğunu ortaya koydu.

Dört farklı uzay teleskobundan elde edilen sonuçlar, kuyruklu yıldızın hem davranışının hem de kimyasal yapısının bilinen diğer kuyruklu yıldızlardan farklı olduğunu gösteriyor.

BEKLENENDEN ÇOK DAHA ERKEN AKTİFLEŞTİ

TESS uzay teleskobunun verileri, 3I/ATLAS'ın Güneş'ten Jüpiter'in yörüngesinden bile daha uzaktayken gaz salmaya başladığını, yani "aktifleştiğini" gösterdi.

Bu, çoğu kuyruklu yıldızın aktivite göstermeye başladığı mesafeden çok daha uzak bir nokta.

ATMOSFERİ KARBONDİOKSİT ZENGİNİ

SPHEREx ve James Webb Uzay Teleskobu (JWST) tarafından yapılan bağımsız ölçümler, kuyruklu yıldızın atmosferinin (komasının) alışılmadık derecede yüksek oranda karbondioksit içerdiğini doğruladı.

Bu durum, 3I/ATLAS'ın oluştuğu yıldız sisteminin bizimkinden farklı koşullara sahip olabileceğine işaret ediyor.