5G Destekli Akıllı Telefonlar: Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi…

Türkiye, yeni nesil mobil iletişim teknolojisi 5G ile yepyeni bir döneme adım atmaya hazırlanıyor.

İletişim altyapısında devrim niteliği taşıyan bu teknoloji, yüksek hız, düşük gecikme ve güvenli bağlantı özellikleriyle vatandaşların yaşamına doğrudan etki edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G sürecine ilişkin önemli detayları paylaştı.

Buna göre, 5G ihalesi 16 Ekim 2025 Perşembe günü saat 10.30’da BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) Merkez Binası’nda yapılacak. İşletmeciler tekliflerini 9 Ekim 2025’ten itibaren sunabilecek, son başvuru tarihi ise 16 Ekim 2025 saat 09.30 olacak.

İhalenin tamamlanmasının ardından, 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmetlerinin kademeli olarak devreye alınacak.

Peki, 5G uyumlu telefonlar hangileri:

5G DESTEKLİ IPHONE MODELLERİ

Apple, ilk kez iPhone 12 serisiyle (2020) birlikte 5G’ye geçti. Tüm iPhone 12 ve sonrası modeller 5G desteklidir:

iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max

iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max

iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max

iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max

iPhone 16 / 16 Pro / 16 Pro Max

iPhone 17 / 17 Air / 17 Pro / 17 Pro Max

iPhone SE (3. nesil, 2022)

5G DESTEKLİ SAMSUNG MODELLERİ

Samsung, 5G’yi ilk olarak Galaxy S10 5G (2019) modeliyle getirdi. O tarihten itibaren neredeyse tüm üst düzey modeller 5G destekli:

S10 5G’den itibaren çıkan tüm modeller (S20, S21, S22, S23, S24 serilerinin tamamı 5G destekli)

Z Fold 2, 3, 4, 5

Z Flip 3, 4, 5

A32, A33, A34

A42, A52, A53, A54, A73

Note 10+

Note 20 / Note 20 Ultra

5G DESTEKLİ XIAOMI MODELLERİ

Xiaomi, 5G’yi erken benimseyen markalardan biri. Mi Mix 3 5G (2019) ilk modeldi. Sonrasında çıkan birçok model 5G uyumlu:

Mi 10, Mi 10T, Mi 11, Mi 11T, Mi 12, Mi 12T, Mi 13, Mi 13T serileri

Redmi Note 9T, Note 10, Note 11 , Note 12, Note 13 serileri

POCO F3, F4, F5

POCO X3 Pro (yalnızca bazı versiyonlar), X4 Pro, X5, X6

5G DESTEKLİ OPPO MODELLERİ

Oppo, 5G teknolojisini 2020’den itibaren tüm Reno serisine yaydı:

Reno 3, Reno 4, Reno 5, Reno 6 / 7 / 8 / 10 serisi

Find X2 / X3 / X5 / X7 serisi

A54, A74, A78, A98

5G DESTEKLİ VIVO MODELLERİ

V21, V23, V25, V29

X50, X60, X70, X80, X100

5G DESTEKLİ ONEPLUS MODELLERİ

Tüm OnePlus 8 serisi ve sonrası modeller 5G desteklidir:

OnePlus 8, 8T, 9, 9 Pro, 10 Pro, 10T, 11, 12

Nord 2, Nord CE, Nord 3

5G DESTEKLİ HUAWEI MODELLERİ

Huawei’nin 5G destekli telefonları güçlü donanımlara sahip, ancak Google servisleri bulunmuyor:

Mate 30, Mate 40, Mate 50, Mate 60 Pro

P40 / P50 / P60 serileri

Nova 8, Nova 9, Nova 10

