Eski sürüme dönmek isteyenlere kötü haber: iOS 26.1'e dönüş yolu kapandı

Apple, iPhone kullanıcıları için sunduğu iOS 26.2 güncellemesinin üzerinden bir hafta geçtikten sonra eski sürüme dönüş yolunu tamamen kapattı.

Artık cihazlarını güncelleyen kullanıcıların, pil performansı veya yazılımsal sorunlar nedeniyle iOS 26.1 sürümüne geri dönmeleri mümkün olmayacak.

KRİTİK GÜVENLİK AÇIKLARI KAPATILDI

Teknoloji devi, sistem kararlılığını sağlamak ve önceki sürümlerde tespit edilen ciddi güvenlik açıklarını gidermek amacıyla eski sürümlerin imzalarını durdurma stratejisini sürdürüyor.

iOS 26.2 güncellemesi, anımsatıcılar ve kilit ekranı yeniliklerinin yanı sıra iki kritik "sıfır gün" açığını kapatarak güvenliği artırıyor.

TEK SEÇENEK GÜNCEL SÜRÜM

Bu hamleyle birlikte Finder veya Windows'taki Apple Aygıtları uygulaması üzerinden manuel olarak eski sürüme geçiş yapmak isteyenlerin önü kesilmiş oldu.

Şu anda son kullanıcılar için Apple tarafından imzalanan tek resmi sürüm iOS 26.2. Ayrıca geliştiriciler için iOS 26.3 beta süreci de başlamış durumda.