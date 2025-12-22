Katlanabilir iPad nasıl olacak: Apple, ekran konusunda iddialı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple, uzun süredir teknoloji dünyasının gündeminde olan katlanabilir iPhone projesinde en büyük engellerden biri olan ekran katlanma izini ortadan kaldırmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Samsung ve Huawei gibi rakiplerin piyasaya sürdüğü modellerde görülen bu sorunu tamamen çözmek isteyen şirket, teknik zorlukları aşmak için yeni yöntemler deniyor.

ULTRA İNCE ESNEK CAM TEST EDİLİYOR

Apple mühendisleri, cihazın ekranında oluşabilecek kırışıklıkları önlemek adına Ultra İnce Esnek Cam (UFG) teknolojisi üzerinde yoğunlaşmış durumda.

Dayanıklılık ile esneklik arasındaki ideal dengeyi bulmayı hedefleyen şirket, bu özel camı çeşitli kalınlık seviyelerinde test ederek en iyi sonucu almaya çalışıyor.

RAKİPLER DE AYNI TEKNOLOJİNİN PEŞİNDE

Sektörden gelen bilgilere göre Apple'ın yanı sıra adı açıklanmayan iki Çinli üretici de gelecekteki cihazları için aynı cam teknolojisini deniyor.

Öte yandan Samsung'un bu özel teknolojiyi benimseyip benimsemediğine dair henüz net bir bilgi yok.

ÇIKIŞ TARİHİ İÇİN 2027 İŞARET EDİLİYOR

Tasarım sürecindeki bu titiz çalışmalar ve teknik engeller, cihazın piyasaya çıkış tarihini etkileyebilir.

Analist Ming-Chi Kuo, iPhone Fold sevkiyatlarının 2027 yılına kadar ancak düzene girebileceğini öngörürken, Apple'ın kusursuz bir tasarım için acele etmediği belirtiliyor.