Samsung telefonlara depolama alanı paylaşma özelliği geliyor

Samsung, Galaxy S25 serisi için yayınladığı One UI 8.5 beta sürümüyle ekosistemini güçlendirecek önemli bir yeniliğe imza attı.

Kullanıma sunulan "Depolama Alanı Paylaşma" özelliği, markaya ait farklı cihazlardaki dosyalara erişimi tek bir merkezden yönetmeyi mümkün kılıyor.

TÜM CİHAZLAR TEK BİR PLATFORMA DÖNÜŞÜYOR

My Files uygulamasına entegre edilen bu yeni sistem sayesinde kullanıcılar; telefon, tablet, bilgisayar ve hatta televizyonları arasında kesintisiz dosya erişimi sağlayabiliyor.

Özellikle iş sunumları hazırlayanlar veya cihazlar arası fotoğraf düzenleyenler için geliştirilen özellik, depolama birimlerini sanal olarak birleştiriyor.

QUICK SHARE İLE AKILLI VE GÜVENLİ PAYLAŞIM

Güncellemeyle birlikte Quick Share özelliği de gelişerek fotoğraflardaki yüzleri tanıyıp ilgili kişilerle paylaşım önerileri sunmaya başlıyor.

Ayrıca güvenlik tarafında yapılan iyileştirmelerle, dosya alımı isteğe bağlı olarak sadece aynı Samsung veya Google hesabına bağlı cihazlarla sınırlandırılabiliyor.