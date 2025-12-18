Apple Music, ChatGPT’ye geldi: İşte öne çıkan özellikler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

OpenAI, amiral gemisi ürünü ChatGPT için kullanıcı deneyimini zenginleştiren kapsamlı bir güncellemeyi kullanıma sundu.

Yapılan geliştirmelerle birlikte platforma Apple Music desteği eklenirken, görsel üretim teknolojisinde de hız ve kalite odaklı ciddi iyileştirmelere gidildi.

APPLE MUSIC İLE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÖNERİLER

Yeni entegrasyon sayesinde ChatGPT, kullanıcıların dinleme geçmişini ve tercihlerini analiz ederek özel müzik önerileri ve çalma listeleri oluşturabilecek.

Kullanıcılar sunulan önerilere tıkladığında, ilgili içerikler doğrudan masaüstü veya iOS cihazlarındaki Apple Music uygulaması üzerinden açılabilecek.

GÖRSEL ÜRETİM MODELİ DE YENİLENDİ

Güncellenen ChatGPT Images özelliği, önceki sürüme kıyasla dört kata kadar daha hızlı çalışarak detayları koruyan hassas düzenlemeler yapılmasına imkan tanıyor.

Yeni model; ekleme, çıkarma ve birleştirme işlemlerinde üstün performans sergilerken, görsellerdeki aydınlatma ve kompozisyon tutarlılığını başarıyla sürdürüyor.

Google'ın Nano Banana modeliyle rekabeti artırmayı hedefleyen bu güncelleme, kullanıcılara hazır filtreler içeren entegre bir görsel düzenleme deneyimi sunuyor.

Ancak yapılan duyurunun ardından Apple Music ibaresinin orijinal metinden kaldırılması, bu ortaklığın resmiyet kazanması için henüz erken olabileceğine işaret ediyor.