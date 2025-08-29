9 Eylül etkinliğinde üç yeni Apple Watch bekleniyor: İşte özellikleri

Apple'ın 9 Eylül'de resmi olarak duyurduğu lansman etkinliği, sadece yeni iPhone 17'lere değil, aynı zamanda üç yeni akıllı saate de ev sahipliği yapacak.

Gelen bilgilere göre teknoloji devi, Apple Watch Series 11, Ultra 3 ve SE 3 olmak üzere üç yeni Apple Watch modelini tanıtacak.

APPLE WATCH ULTRA 3'E UYDU BAĞLANTISI

Serinin en iddialı modeli olması beklenen Apple Watch Ultra 3'ün, acil durumlarda telefon olmadan iletişim kurmayı sağlayacak uydu bağlantısı özelliğine kavuşacağı iddia ediliyor.

Ayrıca daha güçlü bir yonga seti ve gelişmiş navigasyon için 5G bağlantısı da beklenen yenilikler arasında.

SERİES 11

Apple Watch Series 11 ise yeni bir çip ve watchOS 26'nın getireceği yazılım özelliklerine odaklanacak.

Bu özelliklerin başında, yapay zekâ destekli "Workout Buddy" (Antrenman Arkadaşı) ve yeniden tasarlanmış bir Antrenman uygulaması yer alıyor.

UYGUN FİYATLI SE 3

Yeni Apple Watch SE 3'ün ise eski modellerin özelliklerini daha uygun fiyatlı bir kasada birleştirmesi bekleniyor.

Bu bütçe dostu akıllı saatin fiyatının 250 dolar civarında olabileceği söyleniyor.