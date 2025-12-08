AB, Elon Musk'ın eleştirilerine rağmen X platformunda kalmaya devam edecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa Birliği Komisyonu, X’e verilen 120 milyon euroluk cezanın ardından platform sahibi Elon Musk’ın Birliği hedef alan sözlerinin gündem olması üzerine açıklama yaptı.

Komisyon sözcüsü Thomas Regnier, cezanın kişisel olarak Musk’ı hedef almadığını, bunun tamamen DSA kapsamındaki ihlallerle ilgili olduğunu vurguladı.

Musk’ın AB’yi “Nazi Almanyası”na benzetmesine ilişkin soruya da yanıt veren Regnier, “Bu, AB’de değer verilen ifade özgürlüğünün bir parçasıdır; en uç görüşlerin bile dile getirilebilmesini mümkün kılar.” dedi.

"X'İ KULLANMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Musk’ın açıklamalarının ardından Komisyonun sosyal medya platformlarını gözden geçirip geçirmeyeceği soruldu.

Regnier, AB’nin şu anda 15 farklı sosyal medya platformu kullandığını hatırlatarak, “Bugün itibarıyla X de bu platformlardan biri olmaya devam ediyor. Çünkü vatandaşlara ulaşmak, çalışmalarımızı anlatmak için etkili bir araç.” ifadelerini kullandı.

Sözcü, AB’nin tüm platformlarda sorumlu kullanım ve mevzuata uyum beklentisini yineledi.

RUBIO'NUN ELEŞTİRİLERİNE AB'DEN YANIT

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, AB’nin para cezasını “Amerikan teknoloji sektörüne karşı bir adım” olarak nitelendirmesi de Komisyon tarafından geri çevrildi.

Regnier, AB kurallarının Avrupa, Amerika veya Asya fark etmeksizin tüm platformlara eşit şekilde uygulandığını belirterek şunları söyledi:

“Dünyayı kutuplaştırmak birkaç cümleyle mümkündür. Oysa gerilimi azaltmak için binlerce cümleyle çalışıyoruz. ABD ile birçok ortak meselemiz var.”

AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho da cezanın ideolojik değil, tamamen yasaya uyulmaması nedeniyle verildiğini vurguladı.

AB KONSEYİ BAŞKANI'NDAN ÜSTÜ KAPALI MUSK ELEŞTİRİSİ

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Musk’ın adını anmadan X hesabından yaptığı paylaşımda, “Avrupa’yı zayıflatmaya çalışan çok insan var. Çünkü AB güçlü.” ifadelerini kullandı.

Costa, stratejik özerklik ve Savunma Avrupa’sı hedeflerine vurgu yaparak, bilgi özgürlüğünün “teknoloji oligarklarının çıkarlarına feda edilemeyeceğini” söyledi.

CEZA NEDEN VERİLMİŞTİ

AB, X’e yönelik yaptırımını Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında vermişti.

Cezanın gerekçeleri arasında:

Mavi onay işaretinin aldatıcı biçimde tasarlanması,

Reklam kütüphanesinin şeffaf olmaması,

Araştırmacılar için kamuya açık verilere erişim sağlanmaması

yer aldı.

Musk ve ABD’den Sert Tepki

Elon Musk, kararın ardından paylaştığı mesajlarda AB’nin “dağılması gerektiğini” söylemiş ve Birliği “Nazi Almanyası”na benzetmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise cezanın “yalnızca bir şirkete değil, Amerikan halkına ve teknoloji sektörüne yönelik bir hamle” olduğunu savunmuş, “Amerikalıları çevrim içi sansürleme dönemi bitti.” açıklamasında bulunmuştu.