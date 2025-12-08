Bursalı lise öğrencileri sanayi için otonom yük robotu geliştirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa’da meslek lisesi öğrencileri, sanayide yük taşıma süreçlerini otomatikleştirmek amacıyla yeni bir otonom robot geliştirdi. Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde 2017’de kurulan Nilüfer Robotik takımı, 8 yıldır çeşitli robot projeleriyle hem yurt içinde hem de yurt dışında yarışmalara katılıyor. Son beş yıldır otonom araç teknolojilerine odaklanan takım, bu alanda birçok dereceye sahip.

Öğrenciler, bu yıl tamamladıkları otonom yük taşıma robotuna “Vektör” adını verdi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ TAŞIMA SİSTEMİ

Görüntü işleme, sensör ve yapay zeka sistemleriyle donatılan “Vektör”, bulunduğu noktadan aldığı yükü hedef konuma tamamen otonom şekilde iletebiliyor. Bu teknolojiyle tasarlanan robot, TEKNOFEST’te Sanayide Dijital Teknolojiler kategorisinde birincilik elde ederek büyük başarıya imza attı.

"ROBOTUN YÜZDE 90'I YERLİ ÜRÜNLERLE TASARLANDI"

Takımın Elektrik, Elektronik ve İletişim Sorumlusu Eren Gür, elde ettikleri başarıdan dolayı gururlu olduklarını söyledi. Robotun üretim sürecinin yaklaşık 8 ay sürdüğünü belirten Gür, şu ifadeleri kullandı:

Uykusuz gecelerle bu noktaya geldik. 2021’den beri TEKNOFEST’e katılıyoruz. ‘Vektör’ün neredeyse tüm bileşenlerini sıfırdan oluşturduk. Robotun yüzde 90’ı yerli ürünlerden üretildi.

"EN YAKIN ROTAYI YAPAY ZEKA BELİRLİYOR"

Takımın yazılımcısı Oktay Akkaya, robotun sanayide ciddi iş yükünü azaltabileceğini söyledi. Akkaya, robotun çalışma mekanizmasını şöyle anlattı:

Önce robota A noktasından B noktasına gitmesi için komut veriyoruz. Robot üzerindeki kamera ve sensörler sayesinde çizgi üzerindeki QR kodlarını takip ediyor. A noktasında yükü alıyor, ardından B noktasına kenetleniyor. İki nokta arasında 6 farklı rota var; yapay zeka en kısa rotayı seçip, yükü teslim ediyor. Şarjı azalırsa kendini otomatik olarak şarj ünitesine bağlıyor.

Akkaya, TEKNOFEST’te birincilik elde ederek emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"ÖĞRENCİLER GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTI"

Takımın danışmanı, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı Öğretmeni Kerem Süzgün, öğrencilerin özverisini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

Hafta sonu demeden öğrencilerimiz gece gündüz çalıştı. Bu yoğun emeğin birincilikle karşılık bulması hepimizi gururlandırdı. Öğrencilerin başarısını sahada görmek tarif edilemez bir duygu.

Süzgün, heyecanlı ve meraklı öğrencilere rehberlik etmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.