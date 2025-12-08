WhatsApp'a yeni özellik geliyor: Tek dokunuşla tam güvenlik sağlanacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı güvenliğini artırmak için platforma yeni yetenekler eklemeye devam ediyor.

Uygulamanın son beta sürümünde ortaya çıkan yeni bir özellik, güvenlik ayarlarını yönetmeyi oldukça kolaylaştırıyor.

TEK DOKUNUŞLA TAM GÜVENLİK

Yeni geliştirilen seçenek sayesinde kullanıcıların artık karmaşık güvenlik ayarlarını tek tek elle değiştirmesine gerek kalmıyor.

Sıkı hesap güvenliği ayarı etkinleştirildiğinde, WhatsApp gerekli tüm önlemleri sizin yerinize otomatik olarak uyguluyor.

Bu mod aktif edildiğinde bilinmeyen numaralardan gelen medyalar engelleniyor ve tanınmayan aramalar otomatik olarak sessize alınıyor. Ayrıca sizi gruplara ekleyebilecek kişiler sadece rehberinizdekilerle sınırlı kalıyor.

Tam hesap güvenliği özelliği devreye girdiğinde, hesabın çalınmasını önleyen iki adımlı doğrulama sistemi varsayılan olarak açık hale geliyor.

Buna ek olarak profil fotoğrafı ve bilgileriniz sadece rehberinizdeki kişiler tarafından görülebilecek şekilde ayarlanıyor.

WhatsApp 2.25.36.15 beta sürümünde görülen bu yenilik, şu an sınırlı sayıda test kullanıcısı tarafından kullanımda.

Özelliğin test aşamasının tamamlanmasının ardından önümüzdeki haftalarda, tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.