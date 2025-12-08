Dünyanın ilk ölçeklenebilir DNA veri depolama hizmeti: Atlas

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknoloji dünyasında veri depolama sınırları yeniden çiziliyor. Atlas Data Storage, dünyanın ilk ölçeklenebilir DNA veri depolama hizmeti olan Atlas Eon 100 modelini resmen tanıttı.

LTO-10 BANDINDAN 1000 KAT DAHA YOĞUN

Şirket, yeni çözümünün 60 inç küplük bir alanda 60 petabaytlık inanılmaz bir veri kapasitesi sunduğunu belirtiyor.

Bu yoğunluk, günümüzde kullanılan LTO-10 manyetik bantlara kıyasla yaklaşık 1000 kat daha fazla verimlilik anlamına geliyor.

BİNLERCE YIL DAYANIKLILIK GARANTİSİ

Atlas Eon 100, verileri binlerce yıl boyunca herhangi bir yenilemeye ihtiyaç duymadan güvenle saklayabilmesiyle dikkat çekiyor.

Manyetik bantların aksine özel iklimlendirme gerektirmeyen bu kapsüller, 40 santigrat derece sıcaklığa kadar stabil kalabiliyor.

Baltimore'daki AIMA Konferansı'nda tanıtılan hizmet şu an doğrudan satış yerine sadece özel talep formuyla işletmelere sunuldu.

Şirketin bu teknolojide kullandığı sentetik DNA materyalleri ise daha önce Microsoft ile iş birliği yapan Twist Bioscience tarafından sağlanıyor.