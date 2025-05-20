ABD endişeli: Apple, iPhone'lar için Çinli Alibaba ile anlaşabilir

Haber Merkezi

Apple'ın gelecekteki iPhone başarısı büyük ölçüde gelişmiş yapay zeka (AI) yeteneklerine dayanırken, şirketin ikinci büyük pazarı olan Çin'deki bu planları ABD ile Çin arasında artan gerginlik nedeniyle riske girebilir.

New York Times'ın haberine göre, Beyaz Saray ve Kongre yetkilileri, Apple ile Çinli e-ticaret devi Alibaba arasında olası bir yapay zeka ortaklığı konusunda ciddi endişelerini dile getirdi.

ABD HÜKÜMETİ ENDİŞELİ

ABD hükümeti, Apple'ın Alibaba ile yapacağı bir ortaklığın, Alibaba'nın yapay zeka yeteneklerini artırabileceğinden ve sansüre maruz kalan Çinli sohbet robotlarının etki alanını genişletebileceğinden endişe ediyor.

Ayrıca, bu anlaşmanın Apple'ın Çin'in sansür ve veri paylaşımı düzenlemelerine daha fazla maruz kalma riskini artırabileceği de belirtiliyor.

APPLE GEÇMİŞTE DE ABD HÜKÜMETİNİN BASKISIYLA KARŞILAŞMIŞTI

ABD hükümeti, üç yıl önce Apple'a Çinli tedarikçi YMTC ile bellek yongaları için yapılan bir anlaşmayı iptal etmesi yönünde baskı yapmıştı. Son dönemde Çin malı iPhone'lara uygulanan gümrük vergileri de şirketin sorunlarını artırdı.

Apple'ın, satışlarının yaklaşık yüzde 20'sini gerçekleştirdiği Çin'de Alibaba ile olan ortaklığını sona erdirmesi durumunda ciddi sonuçlarla karşılaşabileceği ifade ediliyor.

Yapay zeka özelliklerinin iPhone'lara getirilmesi için Alibaba ile yapılacak bir iş birliği, Apple'ın dünyanın en rekabetçi ve sıkı düzenlemelere tabi pazarlarından biri olan Çin'de tutunabilmesi için kritik önem taşıyor.

Aksi takdirde iPhone'lar, Huawei ve Xiaomi gibi Çinli rakiplerinin gerisinde kalabilir. Alibaba ise şubat ayında Çin'deki iPhone'larda yapay zeka hizmetleri için Apple ile ortaklık kurduğunu doğrulamıştı.