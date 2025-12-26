Bellek çipi krizi teknoloji devlerini köşeye sıkıştırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Küresel DRAM pazarında yaşanan arz yetersizliği, teknoloji sektöründe dengeleri değiştirdi. Özellikle yapay zekâ uygulamalarına yönelik talebin hızla artması, bellek çipi üreticilerinin önceliklerini değiştirmesine neden olurken, bu durum son kullanıcı ürünlerine olumsuz yansımaya başladı.

BELLEK FİYATLARI YÜZDE 300'E YAKIN ARTTI

Sektör verilerine göre, Eylül ayında 6,84 dolar seviyesinde olan bellek çiplerinin birim fiyatı, Aralık 2025 itibarıyla yaklaşık yüzde 300 artış göstererek 27,20 dolara yükseldi. Bu artış, dizüstü bilgisayar ve telefon üreticilerinin maliyet hesaplarını altüst etti.

ORTA SINIF BİLGİSAYARLARDA GERİ ADIM

Dell ve Lenovo gibi küresel ölçekte faaliyet gösteren firmaların, maliyet baskısı nedeniyle orta segment dizüstü bilgisayarlarda standart hâline gelen 16 GB bellek kapasitesini yeniden 8 GB seviyesine düşürme kararı aldığı bildirildi. Bazı üreticilerin ise bilgisayar kasalarını belleksiz şekilde satışa sunduğu, kullanıcıların da Çin merkezli tedarikçilerden parça temin ederek kendi yükseltmelerini yapmak zorunda kaldığı ifade edildi.

AKILLI TELEFONLARDA DA KISITLAMA

Bellek krizinin etkileri yalnızca bilgisayarlarla sınırlı kalmadı. Akıllı telefon pazarında da giriş ve orta sınıf modellerde bellek kapasitelerinin bir alt seviyeye çekileceği, bu kararın özellikle fiyat odaklı segmentlerde yaygınlaşacağı kaydedildi.

HBM ÖNCELİĞİ ARZI DARALTTI

Uzmanlara göre krizin temel nedenlerinden biri, Samsung ve SK Hynix gibi büyük üreticilerin kapasitesini, yapay zekâ ve veri merkezlerinde kullanılan ve daha yüksek kâr sağlayan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) üretimine yönlendirmesi oldu. Bu tercihin, klasik DRAM arzını ciddi şekilde daralttığına dikkat çekiliyor.

"GİZLİ PERFORMANS DÜŞÜŞÜ" UYARISI

Bellek fiyatlarındaki artışın önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirten sektör uzmanları, teknoloji dünyasında “gizli bir performans düşüşü” sürecinin başladığını vurguluyor. Yeni nesil cihazların, önceki modellere kıyasla daha zayıf donanımlarla piyasaya sürülmesinin kaçınılmaz hâle geldiği ifade ediliyor.