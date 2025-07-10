ABD endişeli: Çin, yörüngedeki uydusuna yakıt ikmali yaptı

Çin'in, yörünge teknolojisinde önemli bir dönüm noktasına ulaşarak, yüksek irtifada bir kenetlenme ve yakıt ikmali görevini başarıyla gerçekleştirmiş olabileceği bildirildi.

SJ-25 ve SJ-21 adlı iki Çin uydusunun, Dünya'nın 32 bin 87 km üzerindeki yörüngede bir araya gelmesi, bu irtifada bir ilk olarak değerlendiriliyor.

AMAÇ: UYDULARIN ÖMRÜNÜ UZATMAK

Resmi olarak bu görev, uydulara yörüngede yakıt ikmali yapma ve böylece kullanım ömürlerini uzatma teknolojilerini doğrulamayı amaçlıyordu.

Bu başarılı kenetlenme, mürettebatı olmayan uydular için bile yakıt ikmalinin artık mümkün olabileceğini gösteriyor.

ABD UZAY KUVVETLERİ ALARMDA

ABD Uzay Kuvvetleri, Çin'in bu faaliyetini yakından izlemek amacıyla kendi müfettiş uydularını bölgeye daha yakın yörüngelere taşıdı.

Bu durumun altında yatan endişe ise, bu gelişmiş Çin uydularının, yakındaki ABD uydularına yönelik olası saldırılarda kullanılabileceği ihtimali.