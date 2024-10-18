ABD, tüm cep telefonları için evrensel işitme cihazı uyumluluğunu zorunlu hale getirdi

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Federal İletişim Komisyonu (FCC), Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan tüm cep telefonlarının işitme cihazlarıyla uyumlu olmasını zorunlu kılan yeni kurallar kabul etti.

Bu tarihi karar, işitme kaybı olan 48 milyon Amerikalı için erişilebilirliği artıracak ve mobil iletişimde devrim yaratacak.

YILLAR SÜREN ÇALIŞMALAR SONUÇ VERDİ

FCC'nin bu kararı, kablosuz servis sağlayıcıları, telefon üreticileri, araştırma kurumları ve işitme kaybı olan kişiler için savunuculuk yapanlardan oluşan İşitme Cihazı Uyumluluk Görev Gücü arasındaki uzun süreli iş birliğinin bir ürünü.

Görev Gücü, tüm cep telefonları için yüzde 100 işitme cihazı uyumluluğu hedefine ulaşmak için yıllarca çalıştı.

YENİ KURALLAR NELERİ KAPSIYOR

Yeni kurallar, tüm cep telefonlarının belirli ses kontrol standartlarını karşılamasını gerektiriyor.

Bu sayede kullanıcılar, cihazlarındaki sesi bozulma olmadan artırabilecek ve işitme cihazı kullananlar da dahil olmak üzere herkes için net ses sağlanacak.

FCC, tüketicilerin bilinçli telefon satın alma kararları alabilmeleri için etiketleme ve web sitesi yayınlama gerekliliklerini de güncelledi.

Satış noktası etiketleri, bir telefonun işitme cihazıyla uyumlu olup olmadığını, Bluetooth veya telebobin bağlantı gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını ve konuşma kazancını (sesin bozulma olmadan ne kadar artırılabileceğinin bir ölçüsü) açıkça belirtecek.