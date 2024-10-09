ABD'de 14 eyalet TikTok'a dava açtı: Çocukların sağlığına zarar veriyor TikTok, 14 eyaletin başsavcıları tarafından çocukların ruh sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle dava edildi.

Haber Merkezi

Sosyal medyanın en popüler platformlarından biri olan TikTok, gençlerin ruh sağlığına zarar verdiği iddialarıyla karşı karşıya kaldı.

ABD'de 14 eyaletin ortaklaşa açtığı dava, TikTok'un genç kullanıcıları bilerek bağımlılık yaratan bir platform haline getirdiğini ve bu durumun ciddi ruh sağlığı sorunlarına yol açtığını öne sürüyor.

Dava sürecinin liderliğini üstlenen New York Başsavcısı Letitia James ve Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, TikTok'un çocukların ruh sağlığını tehdit eden içeriklere ve bağımlılık yaratan özelliklere yer verdiğini söylüyor.

VERİ GİZLİLİĞİ SORUNU DA VAR

TikTok'un, çocukların kişisel verilerini izinsiz topladığı ve üçüncü kişilerle paylaştığı iddia ediliyor.

Özellikle güzellik filtrelerinin tehlikeleri konusunda kullanıcıları yeterince bilgilendirmediği belirtiliyor.

TikTok, bu iddialara karşı çıkarak platformun gençlerin yaratıcılıklarını sergilemeleri için güvenli bir ortam sunduğunu savunuyor.

Şirket, zararlı içerikleri tespit etmek ve engellemek için yapay zeka destekli sistemler kullandığını ve ebeveyn kontrol araçlarını geliştirdiğini belirtiyor.